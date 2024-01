Gabriela Guillén reacciona a la supuesta relación que habría tenido mientras veía a Bertín Osborne

30/01/2024 Gabriela Guillén atendiendo a la prensa antes de entrar a su vivienda. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Las semanas pasan pero el foco mediático sigue muy centrado en la historia de la fisioterapeuta y en su polémica relación con Bertín Osborne. Su historia no deja de crecer y cada vez vamos conociendo más datos acerca de su vida antes y durante su relación con el cantante. Recientemente, se daban a conocer las declaraciones de una persona cercana de su entorno y hoy hemos podido hablar con ella para saber qué opina de dichas palabras. Gabriela Guillén guardaba silencio al preguntarle si es cierto que mantuvo una relación paralela mientras veía a Bertín Osborne. Dicha relación habría sido con un hombre árabe, quien habría viajado varias veces a España para verla. No ha querido afirmar ni desmentir esta información, dedicando a la prensa una cara desafiante tras la pregunta. Todavía a la espera de si finalmente se realizará la prueba de paternidad a su hijo, tampoco ha querido decir nada al respecto. Hace poco sufría un robo en las inmediaciones de su vivienda donde forzaron su coche para sustraerle el carrito de su hijo, algo que nos ha querido confirmar con un escueto: "sí, es lo que he dicho". Al preguntarle si tuvo miedo, simplemente reía ante las cámaras antes de entrar en el portal de su vivienda.