ERC destaca la "necesidad imperiosa" de aprobar la amnistía ante el caso del diputado del Parlament que se fue a Suiza

31/01/2024 La portavoz de ERC en el Parlament, Marta Vilalta POLITICA DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

La portavoz de ERC en el Parlament, Marta Vilalta, ha destacado este miércoles la "necesidad imperiosa" de aprobar la ley de amnistía tras conocerse que el diputado de ERC y miembro de la Mesa del Parlament, Ruben Wagensberg, se haya instalado en Ginebra (Suiza) tras ser vinculado al Tsunami Democràtic. Según ha dicho en rueda de prensa en el Parlament, el hecho de que Wagensberg esté en Suiza demuestra la necesidad de esta ley para "acabar con situaciones de impunidad en las que los jueces y diferentes poderes del Estado persiguen indiscriminadamente al independentismo". La portavoz ha trasladado el apoyo del grupo parlamentario al diputado, así como "al resto de compañeros, al resto de personas que sufren la represión y esta persecución del Estado". Vilalta ha afirmado que los episodios de ansiedad que sufre el diputado --que se encuentra de baja médica-- están "provocados por esta represión política que son consecuencia de esa injusticia que debe vivir en su propia piel". Ha añadido que Wagensberg no prevé dejar el acta de diputado ni su papel de secretario cuarto en la Mesa del Parlament: "La represión lo que quiere, lo que busca, es que abandonemos, es que dejemos de luchar, es que dejemos de asumir nuestras responsabilidades y, por tanto, no lo haremos." AMNISTÍA La portavoz republicana ha criticado que "no se aprovechara la oportunidad", en referencia a que Junts no apoyara la votación de la ley de amnistía. Ha señalado que la ley, a su parecer, era buena y robusta jurídicamente, y ha lamentado que "ayer no fuera buena ni sirviera para obtener el voto favorable de todos los grupos que hasta entonces ya la habían apoyado". Vilalta ha lamentado que "se caiga en estas trampas y se sucumba a las actitudes obsesivas de algunos jueces". Ha llamado a "aprovechar estas oportunidades porque la amnistía es una victoria importantísima en el camino hacia la resolución democrática del conflicto". Además, ha defendido que "la amnistía es necesaria, urgente e imprescindible". ACTIVIDAD PARLAMENTARIA La portavoz ha celebrado que en la sesión plenaria de la próxima semana en la Cámara catalana se debatirá una proposición de ley para que no prescriban los "delitos de abusos sexuales de adultos a menores". Además, ha lamentado que el arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, no compareciera en el Parlament este lunes, y ha alertado de que, si no asiste a la segunda convocatoria prevista para este viernes, "sería el turno de elevar esta incomparecencia a la Fiscalía tal y como reconoce el reglamento" del Parlament. Vilalta también ha anunciado que una delegación del grupo parlamentario de ERC visitará el Congreso, donde se debatirá una ley aprobada en la Cámara catalana para "garantizar que exista acceso a los servicios bancarios y que haya accesibilidad a los cajeros en todas partes" de Catalunya.