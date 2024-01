El Rey aboga por la "defensa inquebrantable" del Derecho Internacional Humanitario tanto en Gaza como Ucrania

30/01/2024 El Rey Felipe VI recibe en audiencia a una representación de los Participantes en el Acto Conmemorativo del CLXXV Aniversario de la creación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y Medioambiente (ETSIMFMN) de la Univesidad Politécnica de Madrid, en el Palacio de la Zarzuela, a 30 de enero de 2024, en Madrid (España). La audiencia se ha celebrado con motivo del 175 aniversario de la escuela. El centro ha impartido desde su inauguración los estudios y titulaciones de "Ingeniero de Montes" y "Doctor Ingeniero de Montes", que tiene una antigüedad de más de 175 años. POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

El Rey Felipe VI ha reivindicado que conflictos como el de Oriente Próximo y el de Ucrania, pero también otros, demuestran la necesidad de defender el orden internacional basado en reglas y en particular "la defensa inquebrantable" del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario que rige las guerras. Ese ha sido el mensaje que ha trasladado al más de un centenar de embajadores acreditados en España en la tradicional recepción al cuerpo diplomático en el Palacio Real, a la que también han asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Don Felipe se ha referido en particular a la "tragedia que vive Gaza", ha vuelto a condenar el "execrable atentado terrorista" de Hamás del pasado 7 de octubre contra Israel y ha reclamado la liberación inmediata de los rehens. Asimismo, ha incidido en la necesidad de que la comunidad internacional "explore vías" para la aplicación de la solución de los dos Estados, que España ha venido defendiendo desde 1991. Por lo que se refiere a Ucrania, ha recordado que pronto se cumplirán dos años de la "invasión no provocada" por parte de Rusia y ha asegurado que España trabajará con sus socios europeos e internacionales "para lograr una paz global, justa y duradera".