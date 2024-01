EEUU dice que la misión de la ONU para evaluar la situación en el norte de Gaza se ha retrasado por combates

29/11/2023 Imagen de archivo de la zona norte de la Franja de Gaza, bombardeada por Israel POLITICA Europa Press/Contacto/Mohammed Alaswad

El Gobierno de Estados Unidos ha afirmado este martes que la misión de evaluación de Naciones Unidas en el norte de la Franja de Gaza que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, anunció en Israel en las últimas semanas se ha retrasado por la reanudación de los combates en esta zona del enclave. "La misión de evaluación se ha retrasado debido a un nuevo estallido de combates en el norte. Vimos a los combatientes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) aparecer y comenzar a lanzar ataques con cohetes contra Israel y comenzar a disparar contra las fuerzas israelíes", ha comunicado el portavoz de Blinken, Matthew Miller, durante una rueda de prensa. Esta situación, considera Washington, ha hecho que las condiciones sobre el terreno "no fueran sostenibles para llevar a cabo esta misión humanitaria, ni seguras para llevar a cabo una misión de evaluación". No obstante, el portavoz ha subrayado que han estado colaborando con la ONU y el Gobierno de Israel "sobre este asunto", ya que quieren que "se implemente lo antes posible". "Nuestra esperanza sería, después de que se dé ese paso inicial, que la misión de evaluación en sí pueda avanzar lo antes posible", ha agregado. "Esperamos que en los próximos días se produzcan algunos movimientos iniciales hacia el norte para preparar el terreno para que la misión de evaluación avance", ha remarcado Miller, antes de enfatizar que las autoridades tienen que evaluar las condiciones sobre el terreno, incluidas las condiciones de seguridad o de la carretera y aspectos logísticos. Blinken anunció a principios de enero un acuerdo para lanzar una misión dirigida por la ONU para que los civiles desplazados por los ataques en el norte de Gaza regresaran a su hogares. "A medida que la campaña de Israel pasa a una fase de menor intensidad en el norte, y a medida que el Ejército reduce sus fuerzas, acordamos un plan", declaró entonces. "Determinará qué se debe hacer para permitir que los palestinos desplazados regresen de manera segura a sus hogares en el norte. Ahora bien, esto no va a suceder de la noche a la mañana. Hay serios desafíos humanitarios, de seguridad y de infraestructura", afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense. El Ejército de Israel lanzó su ofensiva contra el enclave palestino tras los ataques de Hamás, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados. Las autoridades del enclave, controladas por la milicia, han denunciado hasta ahora cerca de 26.700 palestinos muertos a causa de la ofensiva israelí, a los que se suman 370 muertos en operaciones de las fuerzas de seguridad y ataques por parte de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.