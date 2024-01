EEUU cree que Israel puede llevar a miembros de Hamás "ante la Justicia" tras la irrupción en un hospital

12/12/2023 JENIN, Dec. 12, 2023 -- Smoke rises in the West Bank city of Jenin, Dec. 12, 2023. At least four Palestinians were killed in an Israeli drone attack on the West Bank city of Jenin, a medical source said on Tuesday. Wissam Baker, director of Jenin Governmental Hospital, said the bodies of three victims, all of them young men, were transferred to the hospital, while the body of the fourth was sent to a medical center in the town of Qabatiya, south of Jenin. Israeli forces raided the city of Jenin and its refugee camp on Tuesday, carrying out a military operation that lasted for several hours, and used drones to bomb a group of young men inside the old town of the city, said Palestinian security sources. POLITICA Europa Press/Contacto/Ayman Nobani

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha opinado que Israel tiene el derecho de llevar a miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) "ante la Justicia", en referencia a la muerte de tres palestinos tras la irrupción de agentes israelíes infiltrados en el interior del Hospital Ibn Sina de Yenín (Cisjordania). Miller también ha pedido durante una rueda de prensa ejecutar este tipo de operaciones con cautela para no dañar a los civiles ni al hospital, un edificio que pierde "parte de su protección" si es usado para planificar "actos terroristas". "Pedimos encarecidamente precaución siempre que las operaciones tengan el potencial de afectar a civiles e instalaciones civiles. Eso incluye, por supuesto, los hospitales. Reconocemos los verdaderos problemas de seguridad a los que se enfrenta Israel y su legítimo derecho a defender a su pueblo y su territorio del terrorismo. Israel, por supuesto, tiene derecho a llevar a cabo operaciones para llevar a los terroristas ante la justicia, pero esas operaciones deben realizarse respetando plenamente el Derecho Internacional Humanitario", ha declarado el portavoz. "Queremos que lleven a cabo sus operaciones de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario. En general, diríamos que no queremos que lleven a cabo operaciones en hospitales, pero según el Derecho Internacional Humanitario, los hospitales pierden parte de su protección si se utilizan para planificar o ejecutar operaciones terroristas", ha insistido Miller. En ese sentido, ha defendido que ningún civil ha resultado herido durante la operación, y es que Israel ha asegurado que se trataba de un supuesto colaborador de Hamás y dos supuestos miembros de Yihad Islámica que se habían escondido en el hospital mientras planeaban "actividades terroristas". Sin embargo, Miller ha preferido no comentar el vídeo publicado por el Ministerio de Sanidad palestino, aparentemente grabado por una cámara de seguridad, en el que se muestra a varios agentes israelíes entrando armados en los pasillos del hospital, vestidos como médicos, enfermeras y civiles, de cara a localizar y matar a los tres palestinos.