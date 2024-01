Duda envía los presupuestos generales al Constitucional tras ser aprobados sin el voto de los indultados

14/12/2023 December 14, 2023: Warszawa 13.12.2023. Uroczystosc zaprzysiezenia rzadu Donalda Tuska w Palacu Prezydenckim. n/z Prezydent Andrzej Duda, Premier Donald Tusk,Image: 829298667, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Zbyszek Kaczmarek / Forum Swearing-in of Donald Tusk's government at the Presidential Palace in Warsaw. POLITICA Europa Press/Contacto/Zbyszek Kaczmarek Forum

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha remitido los presupuestos generales para 2024 al Tribunal Constitucional tras reconocer tener "dudas" sobre la validez del proceso de aprobación en el Parlamento, que dio 'luz verde' a las cuentas del Gobierno de Donald Tusk sin la participación de los indultados Mariusz Kaminski y Maciej Wasik en el debate parlamentario. De acuerdo con un comunicado de la Presidencia polaca, Duda ha firmado los presupuestos, aunque ha decidido poner el asunto en manos del Tribunal Constitucional para que evalúe la validez de los mismos después de que Kaminski y Wasik --condenados por corrupción pero indultados por el jefe de Estado-- no hayan podido participar en el proceso al haberles sido negada su acta de diputado. "El presidente de la República de Polonia adoptará medidas similares cada vez que a los miembros del Parlamento se les impida ejercer su mandato como resultado de las elecciones generales", ha añadido la Presidencia, que recalca que Kaminski y Wasik "son miembros del Sejm (Cámara Baja)", según resolvió el Tribunal Supremo. Estas afirmaciones aluden directamente al presidente del Sejm, Szymon Holownia, quien es miembro de uno de los partidos de la coalición de Gobierno y que se ha manifestado en reiteradas ocasiones en contra de restablecer la condición de diputado de Kaminski y Wasik argumentando que, pese a haber sido indultados por Duda, sobre ellos pesa una condena en firme por abuso de poder. De hecho, Holownia se ha manifestado este miércoles en sus redes sociales al respecto de la decisión de Duda, y ha celebrado que "el presidente por un momento ha salido de su burbuja" y ha firmado los presupuestos, aunque ha lamentado que luego ha "vuelto a su mundo" con "sus jueces, sus tribunales y su partido". TUSK SE QUEDA LOS PRESUPUESTOS HAN SIDO FIRMADOS Por su parte, el primer ministro Tusk, en Bruselas para asistir a la reunión del Consejo Europeo del jueves, ha lanzado una publicación en su perfil de la red social X, antes conocida como Twitter, donde ha recalcado que lo importante es que el presidente Duda ha firmado los presupuestos y "el dinero irá a la gente". "El presupuesto ha sido firmado y de eso se trata. El resto no importa. El dinero irá al pueblo, nada podrá detenerlo", ha manifestado Tusk, mientras que el jefe de la Oficina del primer ministro, Jan Grabiec, ha lamentado que Duda envíe los presupuestos al Constitucional "porque los parlamentarios criminales" no participaran en la votación. "¿El presidente envío el presupuesto al Tribunal Constitucional porque los parlamentarios criminales condenados por un tribunal y encarcelados no pudieron participar en la votación? ¿El presidente Duda cree que deberían instalarse botones de votación en las celdas? ¿De verdad?", ha señalado irónicamente Grabiec. Asimismo, el jefe de la Oficina del jefe de Gobierno polaco ha recordado que en 2016, durante el gobierno del partido Ley y Justicia (PiS), Duda no puso impedimento a unos presupuestos en los que se negó la participación de la oposición en la votación. "Al presidente Duda le gustó mucho el presupuesto de aquel entonces", ha dicho. La Cámara Baja polaca aprobó por mayoría absoluta los presupuestos generales del Estado propuestos por el Gobierno de coalición de Tusk, y aunque Kaminski y Wasik --ambos miembros del PiS-- hubieran podido participar en el pleno, sus dos votos en contra no hubieran alterado el resultado de la votación. Así las cosas, los presupuestos polacos para este 2024 están ahora en manos del Tribunal Constitucional, considerado como afín al presidente Duda y que dispone de un plazo indefinido para analizar y pronunciarse sobre la legalidad del proceso de aprobación de las cuentas del Gobierno. El exministro del Interior Kaminski y Wasik, quien fuera su 'número dos', salieron la semana pasada de prisión tras el indulto aprobado por el presidente Duda a su condena de dos años de prisión por abuso de poder. Ambos políticos del PiS ya fueron indultados en 2015 por este mismo caso, si bien el Supremo reabrió el caso en 2023. Kaminski fue fundador y primer director de la Oficina Central Anticorrupción de Polonia (CBA) en 2006, y nombró a Wasik como su mano derecha al frente de la institución. Apenas un año después fue esta esta misma entidad la que la que comenzó a investigarle por corrupción en el Ministerio de Agricultura.