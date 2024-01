Curry reactiva a los Warriors, Embiid dispara alarmas y los Celtics no fallan en el Garden

Chicago (EE.UU.), 30 ene (EFE).- Los Golden State Warriors, con un triunfo ante los Philadelphia 76ers liderado por 37 puntos de Steph Curry, los Boston Celtics, que impusieron el factor TD Garden contra los Pacers, y Los Ángeles Lakers, derrotados sin Anthony Davis en Atlanta, marcaron este martes la jornada de la NBA.

WARRIORS 119 - 76ERS 107

Curry acabó con 37 puntos, ocho rebotes y siete asistencias, con doce de 17 en tiros de campo y ocho de trece desde el arco para devolver sensaciones a unos Warriors que habían perdido sus últimos dos partidos por un punto.

Dominó frente a unos 76ers en los que Joel Embiid regresó tras perderse dos partidos por molestias en la rodilla izquierda. Estuvo condicionado por eso y no pasó de los catorce puntos y siete rebotes en 28 minutos en pista, aunque las alarmas se dispararon con 4.04 en el cronómetro del cuarto período.

El pívot regresó a los vestuarios caminando, pero con dolor, después de que Jonathan Kuminga le cayera en su rodilla izquierda provocando una peligrosa extensión.

CELTICS 129 - PACERS 124

Los Celtics volvieron a imponer el fortín del TD Garden, donde este año sólo ganaron los Denver Nuggets y Los Ángeles Clippers, y ganaron a los Pacers con una brillante actuación grupal encabezada por Jayson Tatum (30 puntos).

Los titulares de los Celtics acabaron con dobles dígitos. Jaylen Brown firmó 25 puntos y Derrick White, 24. El letón Kristaps Porzingis anotó 17 puntos y capturó doce rebotes.

Los Pacers, que habían remontado veinte puntos de desventaja hasta tomar el mando en el tercer período, sucumbieron pese a los 26 puntos, doce rebotes y siete asistencias de Aaron Nesmith.

El escolta All-Star Haliburton, que se había perdido 10 de los 11 últimos partidos de los Pacers por una torcedura de tendón, salió de titular (13 puntos y 10 asistencias).

HAWKS 138 - LAKERS 122

Los Ángeles Lakers, sin Anthony Davis, se estrellaron en su visita a los Hawks ante los 26 puntos de Trae Young y perdieron su segundo partido consecutivo.

Trae Young firmó un doble doble de 26 puntos y trece asistencias, mientras que Dejounte Murray aportó 24 en una noche en la que seis jugadores de los Hawks acabaron con dobles dígitos.

A sus 39 años, LeBron saltó a la pista en un 'back to back' (partidos en días consecutivos), algo que que no había hecho en las últimas tres ocasiones de este tipo. 'King' James firmó 20 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias en 35 minutos en pista. Austin Reaves fue el líder anotador de los Lakers con 28 puntos, mientras que D'Angelo Russell no pasó de los nueve.

KNICKS 118 - JAZZ 103

Donte DiVincenzo vivió la segunda mejor noche anotadora de su carrera, al arrollar a los Jazz con 33 puntos y nueve triples. Su mejor registro es de 38, logrado el pasado 30 de diciembre contra los Indiana Pacers.

Sin Julius Randle, de baja por una lesión de hombro, Jalen Brunson contribuyó en el triunfo con 29 puntos. Todo el quinteto titular de los Knicks terminó con dobles dígitos, incluido un Josh Hart que logró un triple doble de diez puntos, diez rebotes y diez asistencias.

BULLS 107 - RAPTORS 118

Los Toronto Raptors ganaron a los Bulls en el United Center de Chicago y sumaron su segunda victoria de siete tras la salida de Pascal Siakam con destino Indiana Pacers.

Los Raptors firmaron una remontada de 16 puntos en Chicago y cortaron de esta manera una racha de cinco derrotas consecutivas y de nueve en sus últimos diez partidos. Gary Trent lideró a los canadienses con 24 puntos y seis triples y todo el quinteto acabó por encima de los diez puntos, con un brillante 51.8 % de acierto en tiros de campo.

Sin Zach LaVine, de baja por una lesión de tobillo, DeMar DeRozan, ex de los Raptors, fue el máximo anotador de los Bulls con 25 puntos, mientras que Ayo Dosunmu aportó 21. EFE

am/car