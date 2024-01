Crónica del Real Madrid - Maccabi: 106-101

El Real Madrid olvidó la dura derrota sufrida el domingo ante el Gran Canaria con su vigesimoprimera victoria en la Fase Regular de la Euroliga 2023-2024 al derrotar en un festival de puntos y de rachas ofensivas al Maccabi Tel Aviv israelí por 106-101 y mantener su condición de invicto en la máxima competición continental en el WiZink Center. El conjunto madridista continúa sin dar tregua en Europa. Esta vez sobrevivió a un rival que le opuso resistencia pese a ser la peor defensa de la Fase Regular, apoyado en Wade Baldwin IV (28 puntos), Bonzie Colson (25) y su rebote ofensivo (16 de sus 33 capturas), pero que se marchó de vacío una vez más de la capital, donde no gana desde 2010, tras un partido donde nunca fue por delante en el marcador, pero si fue capaz de replicar los arreones de un conjunto local mucho más coral. El actual campeón comenzó bien un nuevo clásico europeo contra el Maccabi, al que pronto demostró que debía de mejorar su principal lastre, la defensa, si quería tener opciones de poner fin a su sequía de victorias en la capital. Los locales jugaban con agilidad dentro del fuerte ritmo, pero sufrían una de las principales virtudes del rival, su poderoso rebote ofensivo. Así, el conjunto macabeo, con Baldwin bien controlado de inicio, sobrevivía a los primeros tirones del Real Madrid, liderado por los puntos de Hezonja y Poirier, con ocho cada uno. Un buen final, con un parcial de 7-0, permitió a los madridistas cerrar unos óptimos diez primeros minutos (29-18). El segundo acto comenzó con Baldwin más cómodo en la cancha y asumiendo la responsabilidad ofensiva de los suyos, pero pese a sus puntos (14 al descanso), el electrónico del WiZink Center seguía siendo de color blanco y un triple de Sergio Rodríguez evidenciaba el dominio de los de Chus Mateo (38-26). Pero a partir de ahí, el Maccabi mejoró, con Colson (16 puntos al descanso) tomando el relevo anotador del base ante la 'negra' noche de Lorenzo Brown (2/15 y 6 pérdidas), aunque Campazzo tampoco excesivamente fino en el lado local. Además, los visitantes afinaron desde fuera y lograron acercarse, aunque al descanso todavía estaban por detrás (52-45) y obligados a ofrecer más resistencia defensiva. EL MACCABI REPLICA TODAS LAS RACHAS LOCALES Esta no hizo acto de aparición en el parqué del WiZink Center tampoco tras el paso por los vestuarios, aunque el conjunto macabeo pareció mejorar un tanto de inicio. El Real Madrid se agarró a los buenos primeros minutos de Causeur (9 puntos en este cuarto) para seguir por delante, mientras que el equipo de Oded Kattash replicó con Webb III (9 puntos también) ante la falta anotadora ahora de Baldwin y Colson y la errática noche de Brown. El actual campeón llegó a despegarse nuevamente por encima de la decena (61-50), pero su rival no desistió, otra vez aferrado a su rebote ofensivo y a la aparición de las pérdidas en el bando local. Baldwin y Sorkin comandaron un nuevo arreón visitante y el marcador se estrechó peligrosamente (72-71), aunque los de Chus Mateo apretaron y con los triples de Hezonja y el 'Chacho' Rodríguez cogieron para el cuarto final. Los últimos diez minutos mantuvieron el guión de los tres periodos anteriores y las defensas no pudieron sujetar las rachas de inspiración de ambos conjuntos. El 'Chacho' aprovechó uno de ellos y con un triple, más otro de Musa y las técnicas a Baldwin y Colson, el madridista amenazó con finiquitar el choque (91-78). Nada más lejos de la realidad porque en el frenesí, Maccabi se rehizo rápidamente y lo volvió a apretar todo con un severo 0-11 a base de jugadas de tres puntos (91-89). Pero los de Chus Mateo demostraron la entereza mental de esta campaña en este tipo de finales. Yabusele lideró otra racha que volvió a acercar la victoria con un 9-0 (100-89), pero su rival respondió otra vez con jugadas de tres puntos (dos '2+1' sensacionales de Baldwin y Brown y un triple de Colson) para colocarse con serias opciones (100-98). Un rebote ofensivo de Poirier evitó que Maccabi pudiese ponerse por primera vez por delante y el líder ya no dejó escapar el triunfo. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: REAL MADRID, 106 - MACABBI TEL AVIV, 101 (52-45, al descanso). --EQUIPOS. REAL MADRID: Campazzo (12), Abalde (-), Deck (11), Hezonja (16) y Poirier (16) --posible quinteto inicial-- Musa (19), Ndiaye (1), S.Rodríguez (11), Causeur (9), Alocén (-), R.Fernández (4) y Yabusele (9). MACCABI TEL AVIV: Brown (6), Baldwin IV (28), Cohen (-), Bolson (25) y Nebo (8) --quinteto inicial-- Dibartolomeo (-), Webb III (18), Blatt (-), Rivero (4), Sorkin (10) y Cleveland (-). --PARCIALES: 29-18, 23-27, 28-28 y 26-28. --ÁRBITROS: Radovic, Rocha y Sukys. Sin eliminados. --PABELLÓN: WiZink Center.