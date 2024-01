Condenados a 14 años de cárcel el ex primer ministro de Pakistán Imran Jan y su mujer por corrupción

21/05/2021 El ex primer ministro de Pakistán Imran Jan POLITICA INTERNACIONAL -/PPI via ZUMA Wire/dpa

El ex primer ministro de Pakistán, Imran Jan, y su mujer Bushra Bibi, han sido condenados este miércoles a 14 años de cárcel en un caso de corrupción, un día después de que el ex jefe de Gobierno recibiera una sentencia de diez años de prisión en un caso abierto por la filtración de un documento diplomático clasificado durante un acto público en el que denunció una supuesta conspiración extranjera para sacarle del poder. El juez del tribunal de cuentas, Muhamad Bashir, ha anunciado el veredicto desde la prisión de Rawalpindi, donde se encuentra Jan, en el que le ha inhabilitado durante diez años y le ha impuesto una multa de 1.570 millones de rupias (5 millones de euros) a la pareja, informa la cadena paquistaní GEO TV. Este caso, conocido como 'Toshakhana', relaciona a Jan con acusaciones de que compró más de un centenar de obsequios de diferentes jefes de Estado y dignatarios extranjeros a precios más bajos y luego los vendió para obtener una ganancia no declarada. En agosto de 2023 fue declarado culpable de este caso y sentenciado a tres años, si bien un tribunal superior suspendió la sentencia y una tercera corte rechazó la petición de suspender la condena. Jan ha quedado inhabilitado para presentarse a las elecciones generales de la semana que viene debido a su condena por corrupción, si bien aún cuenta con una gran popularidad y su partido, el Movimiento de la Justicia de Pakistán, aspira a hacerse con la victoria en las urnas. Asimismo, el Tribunal Supremo falló el 13 de enero que los partidos del PTI deberán presentarse como independientes al declarar como ilegal la elección de Gohar Alí Jan como líder de la formación a principios de diciembre de 2023, dado que fue prácticamente elegido a dedo por el ex primer ministro. Por contra, el principal rival político de Jan, el ex primer ministro Nawaz Sharif, líder de la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PLM-N), podrá concurrir a las urnas tras la anulación de una condena contra él por corrupción, caso que achacó a una persecución política orquestada por Jan. Sharif, de 73 años, no ha podido hasta la fecha completar ninguno de sus tres mandatos anteriores debido a la injerencia del Ejército en los asuntos políticos del país. El ex primer fue destituido en 2017 por el Tribunal Supremo del país y condenado un año después.