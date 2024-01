Cayetano Martínez de Irujo explota en defensa de Genoveva Casanova

22/12/2023 CAYETANO MARTÍNEZ DE IRUJO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

Horas después de reaparecer en la gala anual de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid y dejar a los reporteros con la palabra en la boca al preguntarle por Genoveva Casanova, Cayetano Martínez de Irujo se ha sentado en el plató de 'Espejo Público' para denunciar la situación crítica que atraviesan los agricultores de nuestro país. Y, para sorpresa de propios y extraños, no ha dudado en salir en defensa de su exmujer, en el ojo del huracán mediático desde que se publicaron sus imágenes con Federico de Dinamarca en Madrid el pasado noviembre. A pesar del silencio sepulcral de la mexicana con todo lo que se ha dicho en la últimas semanas -por ejemplo, que su relación con el ahora Rey danés comenzó en 2021, o que se habrían citado en un lugar secreto el mes que viene para determinar en qué punto está su amistad- el jinete ha revelado los próximos pasos que dará la socialité para defender su honor y su intimidad. "Han hecho mucho daño a ella y a mis hijos -Luis y Amina, de 22 años- que están teniendo que sufrir mucho con todas estas historias. Pero es un tema que se verá en los tribunales. Ya están todas las querellas y demandas en trámite. No las estoy presentando yo, las está presentando ella con mis abogados" ha anunciado, confirmando así que Genoveva ya ha tomado medidas legales por lo que se ha dicho desde que salió a la luz pública su encuentro con el marido de Mary Donaldson en la capital. Indignado, y a pesar de no entrar en detalles sobre qué es lo que más le ha molestado o le ha dolido de lo que se ha publicado sobre su exmujer, Cayetano ha estallado contra cierto sector de la prensa, asegurando que es "intolerable que en este país se decuartice a las personas, ya no de forma injusta, sino absolutamente diabólica". Que es lo que cree que se ha hecho con la madre de sus hijos, con la que mantiene una estrecha relación. Y, demostrando que Genoveva cuenta con su apoyo incondicional en este delicado trance, el hijo de la duquesa de Alba ha dejado claro que "pagarán el daño que le han hecho a ella y a mis hijos". "No lo voy a perdonar hasta que no se resarza" ha advertido.