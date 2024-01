Cara a cara de tractores con tanquetas policiales en los accesos a París

París, 31 ene (EFECOM).- La tensión en las protestas de los agricultores franceses ha subido este miércoles un peldaño, con el cara a cara simbólico de convoyes de tractores con tanquetas policiales en varios de los bloqueos de los accesos a París, pero sin llegar al enfrentamiento.

Las fuerzas del orden han desplegado esas tanquetas en varios puntos de protesta, como en Chennevières en la autopista A1, que conecta París con Lille y con Bruselas; o en Chilly-Mazarin en la autopista A6, que va de la capital francesa a Lyon.

Ese tipo de vehículos blindados también están desde el fin de semana en Rungis, el mercado de abastos de París -el mayor de Europa-, para garantizar que se mantienen libres los accesos.

A Rungis, que se encuentra junto al aeropuerto de Orly, a una quincena escasa de kilómetros al sur de París, se dirige un convoy de tractores que salió el lunes de la ciudad de Agen, en el sur, y que esta mañana había sido detenido por los Gendarmes en un puente sobre el río Loira, a unos 80 kilómetros.

Los agricultores que formaban parte del convoy esperaban en Sully sur Loire a la responsable de la Prefectura (delegación del Gobierno) para continuar su marcha hacia el mercado de abastos.

El ministro del Interior, Gérald Darmanin, ha reiterado su intención de permitir las acciones de protesta porque "los agricultores no son delincuentes" y por ahora "respetan las reglas" en sus manifestaciones, en una entrevista al canal France 2.

Así, Darmanin ha garantizado que no habrá evacuaciones en los 100 puntos de bloqueo que ha estimado que hay en todo el país, en los que participan unos 10.000 agricultores.

No obstante, el ministro ha repetido que desde el principio se han fijado "líneas rojas" y que no se permitirá que las traspasen. En concreto, no se les dejará que bloqueen los accesos a Rungis, ni los aeropuertos de París, Orly y Charles de Gaulle, y tampoco que entren en la capital o en otras grandes ciudades.

En torno a París, siguen cerradas ocho de las principales autopistas de acceso, y una situación parecida se da en otras ciudades francesas, como en Lyon, donde desde esta mañana también se ha bloqueado la autopista A7 que va en dirección al Mediterráneo (hacia Marsella y hacia España), en Chasse sur Rhône.

En Nantes, igualmente, los tractores se han instalado en algunos puntos estratégicos de los alrededores, como en el puente de Cheviré, uno de los accesos a las rondas de la ciudad. EFECOM

