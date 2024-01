31/01/2024 Cantabria Labs y NDL Pro-Health apoyarán a Daniel Rincón, joven promesa del tenis español.. El tenista Daniel Rincón, 181 de la ATP en diciembre de 2023 y joven promesa del tenis español, ha firmado un acuerdo de patrocinio con Cantabria Labs y NDL Pro-Health para seguir concienciando sobre la importancia de cuidar la salud y promover unos buenos hábitos de fotoprotección en el deporte al aire libre. ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES CANTABRIA LABS

El tenista Daniel Rincón, 181 de la ATP en diciembre de 2023 y joven promesa del tenis español, ha firmado un acuerdo de patrocinio con Cantabria Labs y NDL Pro-Health para seguir concienciando sobre la importancia de cuidar la salud y promover unos buenos hábitos de fotoprotección en el deporte al aire libre. Daniel Rincón promocionará la gama de fotoprotección Heliocare, participará activamente tanto en la difusión de consejos sobre fotoprotección como en las campañas anuales de prevención y concienciación que la farmacéutica llevará a cabo para prevenir enfermedades de la piel y cuidar de la salud. NDL Pro-Health, la línea 360 grados de complementos alimenticios creadas entre Rafa Nadal y Cantabria Labs, se ha convertido también en patrocinador oficial de suplementación deportiva del joven tenista. Dentro de este acuerdo promoverá la importancia de hacer deporte y estar bien complementado con productos adecuados para lograr el mejor rendimiento deportivo. Con tan solo 21 años, el abulense es el sexto jugador español en conquistar la Orange Bowl en la categoría sub-16, campeón del US Open junior en la 2021 y ha arrancado 2024 ganando el torneo de dobles de Canberra y ha debutado en un 'Grand Slam' en el reciente Abierto de Australia. Además, Daniel Rincón ha desarrollado su carrera deportiva durante varios años en la Rafa Nadal Academy by Movistar. Esta formación en una de las escuelas de tenis de mayor renombre del mundo y su estrecha relación, como alumno, con Rafa Nadal le ha permitido forjar un juego y una personalidad basada en el esfuerzo, el compromiso, la ilusión y la superación, valores con los que Cantabria Labs y NDL Pro-Health se identifican y comparten con todos sus embajadores y patrocinios deportivos. "Unirme a Cantabria Labs y NDL Pro-Health me enorgullece porque podré ayudar a gente joven, como yo, a concienciarse de lo importante que es cuidar la salud y tener unos buenos hábitos al sol. A mi edad no le das toda la importancia que tiene la salud de la piel y, sobre todo, en una profesión como la mía en la que estás largas horas entrenando expuesto al sol", manifestó. Esta nueva alianza de Cantabria Labs forma parte de la estrategia de patrocinios que la farmacéutica española lleva a cabo en colaboración con entidades deportivas de primer nivel como el Real Madrid CF, Rafa Nadal o la atleta paralímpica Sara Andrés. La farmacéutica lleva años comprometida con el mundo del deporte vinculándose a asociaciones deportivas como la Federación Madrileña de Tenis o la Fundación Clínica Menorca y a eventos deportivos al aire libre como patrocinador de la Copa del Rey de Vela, el Triatlón de Portocolom o las actividades de la Rafa Nadal Academy by Movistar y la Fundación Rafa Nadal.