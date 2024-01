Brizuela: "Estoy aquí para ayudar, no me fijo en si meto más o menos"

Barcelona, 31 ene (EFE).- El escolta del Barça Darío Brizuela, autor de 11 puntos en la victoria de este miércoles frente al Virtus Segafredo Bolonia (84-57), aseguró que intentar estar "preparado" para "ayudar" cuando el entrenador Roger Grimau lo necesite y restó importancia a sus estadísticas individuales.

"Hay partido en los que me toca y en otros no me tocará. Intento estar preparado y no dejar de ser yo. Es el motivo por el que estoy aquí, para ayudar. No me fijo en si meto más o menos. Lo único que me importa es que el equipo gane", aseguro el jugador donostiarra.

Desde la zona mixta del Palau Blaugrana, Brizuela señaló la defensa como la clave de la victoria: "Me encantaría darte una explicación que nos ayudara a jugar igual fuera. El Palau siempre ayuda. Hemos salido con muy buena intensidad atrás, reboteando bien salvo algunos momentos, eso nos ha permitido jugar con ritmo y hemos podido irnos de más de veinte puntos".

"Dejar a un equipo como el Virtus en 57 puntos, es un muy buen trabajo atrás. Es lo más importante, porque en ataque nos salen las cosas porque tenemos mucho talento. Si nos enfocamos en defender y rebotear, nos va a permitir partidos así", añadió.

El escolta también destacó la agresividad que el Barça mostró en el tercer cuarto para asegurar el triunfo: "El partido de la ida se nos escapó (en la segunda mitad) y esperábamos una salida fuerte de ellos (tras el descanso)".

"Creo que hemos hecho un buen trabajo conteniendo su salida y defendiendo bien. Cuando ha salido Belinelli, que es clave para ellos, lo hemos parado muy bien. Eso nos ha permitido irnos a 20 puntos y matar el partido", concluyó. EFE

1012041

xsf/apa