Borrell espera cerrar los detalles de la nueva misión en el mar Rojo y lanzarla en febrero

11/12/2023 El Alto Representante de la UE para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell (archivo) POLITICA Europa Press/Contacto/Nicolas Landemard

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha señalado que espera cerrar este miércoles con los Veintisiete los detalles operativos de la nueva misión militar europea en el mar Rojo para responder a los ataques de los rebeldes hutíes y lanzarla en febrero bajo el nombre de 'Aspides'. En declaraciones antes de la reunión informal de ministros de Defensa europeos en Bruselas, el jefe de la diplomacia europea ha confirmado que la operación consistirá en escoltar a los buques comerciales que transitan el mar Rojo y repeler los ataques de la milicia yemení. Según ha aclarado, no participará en acciones contra los hutíes, como los bombardeos que llevan a cabo desde hace semanas Estados Unidos y Reino Unido, pero sí "bloqueará" los ataques contra navíos. "Será decidida, estoy seguro. No todos los Estados miembro participarán, pero nadie obstruirá. Los que no quieran participar solo tienen que echarse a un lado", ha argumentado el Alto Representante, después de que sus planes iniciales de emplear la misión 'Atalanta' que combate la piratería en el Cuerno de África fuera rechaza por España. En todo caso, Borrell ha defendido ser "rápidos" en la toma de decisión para poder lanzar la misión formalmente el próximo día 17, a las puertas del próximo Consejo de Asuntos Exteriores, apuntando que esperar cerrar durante la reunión de este miércoles los detalles operacionales como la nación que toma el mando, dónde se sitúan los cuarteles generales y con qué medios cuenta la misión. En todo caso, ha adelantado que la nueva operación naval llevará el nombre de 'Aspides', en referencia al término griego para la palabra escudo. Así, ha defendido esta misión como "importante" y ha señalado que responde a la preocupación de los Estados miembro por las perturbaciones en el tráfico comercial por el mar Rojo y el canal de Suez, que están generando un alza de los costes de transporte que puede llevar a elevar el precio de muchos productos que llegan a Europa. HASTA MAYO PARA DECIDIR FUTURO DE MISIÓN EN MALÍ En la mesa de los ministros estará el futuro de las misiones militares en África, después de que el Alto Representante llamara a repensar la presencia el continente y reconociera hace meses que las operaciones se encuentran en un "incómodo 'stand-by'". Así las cosas, a su llegada Borrell ha indicado que para el mes de mayo, los Veintisiete deben tomar una decisión sobre la misión de adiestramiento de Malí que lleva meses suspendida tras el golpe protagonizado por la cúpula militar. La decisión de Malí, Níger y Burkina Faso de salir de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), todas juntas militares en las que Rusia cuenta con una importante influencia, abre una nueva "configuración geopolítica" en la región del Sahel, ha reconocido. Por todo ello, Borrell ha instado a tomar una decisión definitiva antes de mayo, cuando expira el mandato de la operación de adiestramiento de fuerzas locales. "Francia ya decidió irse, nosotros nos hemos ido de Níger, pero tenemos todavía un par de misiones en Malí", ha indicado, en referencia a la operación que cuenta con varios centenares de efectivos españoles. El responsable de Exteriores de la UE viene insistiendo en que el bloque tiene que repensar su presencia en el continente y lanzar un nuevo modelo de misión, después de haber entrenado a 30.000 fuerzas malienses sin que haya servido para consolidar un Ejército democrático.