Andy Murray: "No voy a abandonar, seguiré luchando y trabajando por las actuaciones de las que soy capaz"

El tenista escocés Andy Murray, exnúmero uno del mundo, doble campeón olímpico y ganador de tres 'Grand Slams', ha dejado claro que no tiene intención de dejar las pistas pese a su mal arranque de 2024 donde todavía no ha podido sumar una victoria. El jugador de 36 años sumó otro revés en este año tras sus eliminaciones en primera ronda en Brisbane y el Abierto de Australia al caer en Montpellier (Francia) frente al francés Benoit Paire por 6-2, 6-7, 3-6 y no suma una victoria desde su victoria sobre el alemán Yannick Hanfmann en Basilea (Suiza) en octubre de 2023. Tras el partido, algunos se preguntaron si había llegado el momento de que el escocés pusiera fin a su carrera como jugador, pero este ha prometido seguir luchando. "¿Manchando mi legado? Hacedme un favor. Estoy en un momento terrible, lo reconozco. La mayoría de la gente abandonaría y se rendiría en mi situación ahora mismo. Pero yo no soy como la mayoría y mi mente funciona de otra manera", replicó Murray en su perfil oficial de 'X' a un post en el que se sugería su adiós. "No voy a abandonar. Seguiré luchando y trabajando para producir las actuaciones de las que sé que soy capaz", aseveró Murray, doble ganador en Wimbledon en 2013 y 2016 y del Abierto de los Estados Unidos, y que se colgó el oro en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.