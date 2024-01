Anabel Pantoja reacciona a la demanda de 'Pinocho' compartiendo una imagen muy especial con su padre

Duro golpe para Anabel Pantoja, que este miércoles se ha enterado por la portada de la revista 'Semana' de que Luis Vicente Rico, más conocido como 'Pinocho', la ha demandado para reclamar legalmente el apellido Pantoja. Como revela la publicación, el abogado del sevillano, Fernando Osuna, tenía previsto presentar esta misma semana la demanda contra la influencer con el objetivo de que se reconozca a su cliente como hijo de Bernardo -fallecido en noviembre de 2022-, y se espera que en las próximas fechas la sobrina de Isabel Pantoja sea citada para someterse a las pruebas de ADN que demostrarían dicha filiación. A pesar de que Anabel siempre se ha negado a pronunciarse sobre este asunto y ha dejado claro que no considera a 'Pinocho' parte de su familia, el abogado advierte que si no colabora y rechaza someterse a las pruebas, el joven sería reconocido automáticamente como su hermano. Y la reacción de la influencer no ha tardado en llegar. Ha sido a través de sus historias de Instagram, donde ha compartido una preciosa imagen en la que su padre le da un beso mientras ella mira a la cámara con una gran sonrisa. Una instantánea muy especial que refleja la maravillosa relación que mantenían y que ha acompañado de la canción 'Yo quería' de Christian Castro. Un tema de añoranza con el que ha dejado entrever que especialmente hoy echa de menos a su progenitor, escogiendo un fragmento especialmente significativo: "Yo quería parar el tiempo, con tus ojos viéndome. Con las ganas de quedarme así, abrazándote". Sin duda, una reacción directa a la demanda de 'Pinocho', sobre la que por el momento no se ha pronunciado públicamente, sin aclarar si piensa someterse o no a las pruebas de ADN.