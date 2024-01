(AMP) La Fed mantiene los tipos entre el 5,25% y el 5,5% por cuarta reunión consecutiva

28/05/2021 Edificio de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). ECONOMIA RESERVA FEDERAL DE ESTADOS UNIDOS

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha decidido mantener los tipos de interés en el rango objetivo de entre el 5,25% y el 5,5%, en máximos desde enero de 2001, según ha informado este miércoles el banco central en un comunicado. De este modo, la institución ha vuelto a mantener sin cambios su política monetaria por cuarta reunión consecutiva tras la última subida de 25 puntos básicos del precio del dinero acometida el pasado mes de julio y la pausa iniciada en septiembre. "El Comité continuará evaluando atentamente los datos entrantes, el entorno cambiante y el equilibrio de riesgos [entre el empleo y la inflación]", ha indicado el banco central, que ha calificado dicho cuadro macroeconómico de "incierto". Asimismo, el órgano decisor ha indicado que "no espera que sea apropiado reducir el rango objetivo hasta que haya adquirido una mayor seguridad de que la inflación está volviendo de forma sostenida hacia el 2%". No obstante, es llamativa la omisión en el documento liberado por la Fed respecto de pasadas citas, como la supresión de la frase que se refería al "grado de endurecimiento potencial", lo que apunta a que el Comité ha deshechado la posibilidad de nuevos incrementos, si bien sigue figurando la línea que asegura también que la inflación sigue siendo "elevada". PIB, PARO E INFLACIÓN La economía de la primera potencia mundial experimentó un crecimiento anualizado del 4,9% de su PIB en el tercer trimestre de 2023 frente al 2,1% del anterior tramo, según la Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés). En cuanto al mercado laboral estadounidense, este creó 199.000 empleos no agrícolas durante el pasado mes de noviembre, lo que permitió reducir el paro en dos décimas, hasta el 3,7%, según la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. Así, la tasa de desempleo en EEUU volvió a acercarse al mínimo registrado en enero y abril, cuando llegó a situarse en el 3,4%, lo que supuso su menor tasa desde 1969. De su lado, el índice de precios de gasto de consumo personal, la variable preferida por la Fed para monitorizar la inflación, se situó en diciembre en el 2,6% interanual, idéntica cifra que en el mes anterior. La tasa mensual registró un repunte al 0,2% desde la lectura negativa del 0,1% previa. La variable subyacente cerró en el 2,9%, tres décimas menos.