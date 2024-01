(AMP.) El Rey aboga por la "defensa inquebrantable" del Derecho Internacional Humanitario tanto en Gaza como Ucrania

30/01/2024 El Rey Felipe VI recibe en audiencia a una representación de los Participantes en el Acto Conmemorativo del CLXXV Aniversario de la creación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y Medioambiente (ETSIMFMN) de la Univesidad Politécnica de Madrid, en el Palacio de la Zarzuela, a 30 de enero de 2024, en Madrid (España). La audiencia se ha celebrado con motivo del 175 aniversario de la escuela. El centro ha impartido desde su inauguración los estudios y titulaciones de "Ingeniero de Montes" y "Doctor Ingeniero de Montes", que tiene una antigüedad de más de 175 años. POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

El Rey Felipe VI ha reivindicado que conflictos como el de Oriente Próximo y el de Ucrania, pero también otros como el Sahel, demuestran la necesidad de defender el orden internacional basado en reglas y en particular "la defensa inquebrantable" del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario que rige las guerras. Ese ha sido el mensaje que ha trasladado al más de un centenar de embajadores acreditados en España en la tradicional recepción al cuerpo diplomático en el Palacio Real, a la que también han asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. El contexto internacional actual "nos demuestra que la defensa del orden internacional basado en reglas resulta más necesaria que nunca", ha reivindicado. "Los conflictos en Oriente Medio, en Ucrania y en otras regiones, como el Sahel, son un recordatorio diario de que debemos seguir abogando por la defensa inquebrantable de la Carta de Naciones Unidas y del Derecho Internacional, incluido el Derecho Internacional Humanitario", ha recalcado. Don Felipe se ha referido en particular a la "tragedia que vive Gaza", ha vuelto a condenar el "execrable atentado terrorista" de Hamás del pasado 7 de octubre contra Israel y ha reclamado la liberación inmediata de los rehenes en manos de este grupo terrorista. Entre los presentes estaban la embajadora de Israel, Rodica Radian-Gordon, y el representante palestino, Husni Abdel Wahel, que ha acudido con el tradicional pañuelo palestino al cuello. El monarca también ha subrayado que "debe facilitarse al máximo el acceso humanitario para atender a la población palestina de Gaza y establecer un alto el fuego duradero", en línea con la posición que ha venido manteniendo estos meses el Ejecutivo. APUESTA POR LOS DOS ESTADOS Asimismo, Don Felipe ha incidido en la necesidad de que la comunidad internacional "explore vías" para que "pueda ser asumida, defendida y realmente aplicada" la solución de dos Estados "con garantías de seguridad mutuas, plena independencia y fronteras reconocidas" que España "ha venido defendiendo invariablemente desde la Conferencia de Paz de Madrid en 1991". Por lo que se refiere a Ucrania, ha recordado que pronto se cumplirán dos años de la "invasión no provocada, injustificada e injustificable" por parte de Rusia y ha asegurado que España, que apoyó desde el primer momento con ayuda en todos los ámbitos a los ucranianos, trabajará con sus socios europeos e internacionales "para lograr una paz global, justa y duradera". En este sentido, ha señalado que la propuesta de paz formulada por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, "representa una base sólida sobre la que edificar dicha paz, pues se asienta sobre los principios básicos del Derecho Internacional, incluyendo el respeto a la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania". Entre los asistentes estaba el embajador ucraniano, Sergei Pohoreltsev, pero no así el ruso, Yuri Klimenko, quien aunque había sido invistado al igual que todos los embajadores acreditados finalmente no ha acudido a la recepción. EVITAR UNA NUEVA CARRERA ARMAMENTÍSTICA Por otra parte, Don Felipe ha asegurado que España "tiene la vocación de trabajar activamente, con el conjunto de la comunidad internacional, para preservar la paz y seguridad internacionales", incidiendo en relación con este asunto en la importancia de "preservar la arquitectura internacional de no proliferación y desarme, para que podamos evitar una nueva carrera de armamentos". Como es tradición en este discurso, el Rey ha hecho un breve recorrido por las distintas regiones para desgranar las prioridades e intereses en todas ellas, empezando por destacar el "éxito" que ha supuesto la presidencia de turno del Consejo de la UE en el segundo semestre de 2023 y el "excelente estado" de las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Por lo que se refiere a Iberoamérica, ha subrayado que ocupa una "posición predominante" en las prioridades de la política exterior y la "relación especialmente estrecha" forjada gracias a los "lazos históricos, políticos, económicos, sociales, culturales y humanos que nos unen". Aquí, ha querido dejar claro que "España seguirá trabajando por completar la red de acuerdos que unen a la UE con América Latina", en referencia particularmente al acuerdo con Mercosur, que sigue sin materializarse y que el presidente francés, Emmanuel Macron, ha vuelto a poner en duda esta semana. También se ha referido al español, reivindicando que "es uno de los mayores activos no solo de España, sino de la inmensa comunidad de hispanohablantes". La Corona, ha recalcado Don Felipe, "tiene un compromiso permanente con la difusión del español a nivel internacional, desde la convicción de que es nuestra mejor carta de presentación ante el mundo y de que su expansión fortalece una comunidad casi omnipresente". África, ha asegurado el Rey, también es una prioridad para la política exterior española puesto que "integramos un espacio geoestratégico en cuya estabilidad y prosperidad africanos y españoles están interesados por igual, y compartimos crecientemente también muchos valores y objetivos". El monarca ha reivindicado que España mantiene "un enfoque cercano, constructivo y con visión de futuro" en especial con los países del Sahel y de África Occidental y está plenamente "comprometida con su estabilidad y prosperidad". Don Felipe no ha querido olvidarse de Asia, que "se consolida como nuevo escenario prioritario de nuestra política exterior, por su gran importancia económica y su relevancia geopolítica", mencionando en particular a países como China, India o Japón. El Rey ha terminado sus palabras asegurando a todos los presentes, algunos de los cuales han acudido con acompañantes y han vestido trajes tradicionales de sus respectivos países para la ocasión, que tienen en España a un "aliado comprometido". También ha aprovechado para recordar al expresidente de la Comisión Europea Jacques Delors, fallecido el 27 de diciembre y por el que hoy se ha decretado día de luto oficial en España. "Fue ejemplo de la mejor Europa, la de la ampliación, de la libertad de circulación, del mercado único, de la cohesión territorial", ha destacado el monarca. "Fue un amigo de España al que nunca olvidaremos", ha remachado.