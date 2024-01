Xbox califica los cambios en la regulación de la App Store como "un paso en la dirección equivocada"

03/11/2019 FILED - 08 January 2019, Hessen, RUEsselsheim: A general view of the App Store logo on the screen of an iPhone. Photo: Silas Stein/dpa POLITICA INTERNACIONAL Silas Stein/dpa

Xbox ha compartido su descontento con los cambios anunciados en la regulación de la tienda de aplicaciones de Apple, calificando los nuevos términos como "un paso en la dirección equivocada", ante la obligatoriedad de que los desarrolladores continúen pagando tarifas como la de "tecnología básica". Apple anunció el pasado viernes una serie de cambios en su tienda de aplicaciones App Store para adecuar sus servicios a la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), que será de obligado cumplimento en la Unión Europea a partir del 6 de marzo de este año. Estos cambios se implementarán con iOS 17.4. Los cambios, que afectan a la distribución de aplicaciones en la App Store, permitirán a los desarrolladores establecer la descarga de su 'software' desde una tienda alternativa a la App Store, así como instalar la 'app' de la tienda externa y de contar con las actualizaciones necesarias a través de ella. Siguiendo esta línea, Apple también anunció la semana pasada que su tienda de aplicaciones ya está abierta para los servicios de 'streaming' de videojuegos, como Xbox Cloud Gaming y Nvida GeForce Now, que podrán publicar sus aplicaciones y dejar de depender del navegador -ya que, hasta ahora, el acceso a sus servicios estaba limitado a la web-. Sin embargo, esta nueva regulación también incluye otras condiciones comerciales para las aplicaciones de iOS. Aquellas 'apps' que se distribuyan en la App Store pagarán una tasa reducida del 10 por ciento tras el primer año o del 17 por ciento en las transacciones digitales. Igualmente, Apple también ha establecido una "tarifa de tecnología básica", por la que las aplicaciones iOS distribuidas desde la App Store y/o una tienda de aplicaciones alternativas, pagarán 0,50 euros por cada primera instalación anual si superan el umbral de un millón. "UN PASO EN LA DIRECCIÓN EQUIVOCADA" En este marco, Microsoft se ha pronunciado mostrando su inconformidad respecto a estas nuevas pautas para la App Store. Así lo ha manifestado la presidenta de Xbox, Sarah Bond, en una publicación en X (antigua Twitter), donde ha calificado la nueva política de Apple como "un paso en la dirección equivocada". "Creemos que las conversaciones constructivas impulsan el cambio y el progreso hacia plataformas abiertas y una mayor competencia", ha reflexionado Bond, al tiempo que ha señalado que esperan que la compañía dirigida por Tim Cook "escuche los comentarios" sobre su plan propuesto y "trabaje por un futuro más inclusivo para todos". Así, la responsable de la plataforma Xbox ha dejado ver que la compañía no comparte los nuevos cambios adoptados por Apple para la App Store, ya que se mantiene el cobro de comisiones a los desarrolladores, además imponer una nueva tarifa de tecnología básica. De la misma forma se han pronunciado otras compañías afectadas como Spotify, que ha calificado las nuevas reglas de Apple, en relación con la DMA, como un cambio "vago y engañoso". "Si bien Apple se ha portado mal durante años, lo que hicieron ayer representa un nuevo mínimo, incluso para ellos", sentenció el CEO de Spotify, Daniel EK en una publicación en X, al tiempo que detalló que se trata de un movimiento "clásico" de una empresa "antigua y dominante que cree que las reglas no se aplican a ellos". Asimismo, Daniel EK también denunció que Apple está tergiversando la situación, al hacer parecer que los reguladores "tienen la culpa". Además, también ha afeado que la compañía tecnológica esté "fingiendo" que sus nuevas normas para la App Store tienen que ver con la seguridad "cuando es claramente una estratagema para impulsar sus propias ganancias". El director ejecutivo de Epic Games, Tim Sweeney, también se pronunció al respecto, afeando los cambios de la App Store como "tarifas basura" para las descargas y nuevos impuestos sobre los pagos "que no procesan".