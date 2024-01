Tusk alerta de que Polonia se asoma a unas elecciones anticipadas si el presidente no aprueba los presupuestos

10/11/2023 El primer ministro de Polonia, Donald Tusk. POLITICA INTERNACIONAL Attila Husejnow/SOPA Images via / DPA

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha alertado este martes de que el país corre el riesgo de tener que celebrar elecciones anticipadas si el presidente, Andrzej Duda, no aprueba los presupuestos del Gobierno de cara a este 2024. Así, ha indicado que sería "irracional" que Duda llevara el asunto ante el Constitucional, dado que está formado en gran medida por magistrados elegidos por el anterior Gobierno del partido Ley y Justicia (PiS), y cuya legitimidad ha sido puesta en duda por la Justicia europea. El jefe de Estado tiene hasta el jueves para decidir si aprueba o no los presupuestos, si bien no puede vetarlos, según la legislación polaca. "Si quisiera de alguna forma evitar que el Gobierno pague a la gente bloqueando el presupuesto, entonces tanto mis colegas como yo decidiremos inmediatamente acortar el mandato legislativo y convocar nuevas elecciones", ha dicho. Además, ha señalado que las elecciones locales previstas para el próximo mes de abril servirán para poner a prueba los cambios introducidos en el país el pasado otoño. "En este sentido, nos tomaremos estas elecciones muy en serio, no solo porque los gobiernos locales lo merecen sino porque será una prueba sobre el nivel de satisfacción de los polacos", ha dicho. "En lo que se refiere al día a día de la gente, estas son, quizá, las decisiones más importantes", ha puntualizado, según ha recogido la agencia polaca de noticias PAP. "Igual son menos espectaculares que las presidenciales, pero tienen un impacto mayor sobre los ciudadanos de a pie", ha matizado.