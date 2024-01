Pilar Alegría celebra que el Team España es una "apuesta certera" para lograr un "magnífico resultado" en París

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, celebró que el programa Team España, dotado con 48 millones de euros y del que se benefician cerca de 230 deportistas, es una "apuesta certera" del Gobierno para que los deportistas olímpicos y paralímpicos logren un "magnífico resultado" en los Juegos de París de este próximo verano. En la presentación de dicho programa, celebrada este martes en el Pabellón Central del Consejo Superior de Deportes (CSD), Pilar Alegría destacó que se daba el "pistoletazo de salida" de esta iniciativa que revela los valores del "esfuerzo", "compañerismo" e "inspiración" que trasladan una marca de país. "Se refleja lo mejor que somos. Los políticos, cuando tenemos responsabilidades, debemos pensar en si una decisión mejora lo que teníamos y si cuando la tomamos voy a mejorar la vida de la gente. Si es así, a cañón. Fue una apuesta decidida y certera", subrayó la ministra de Deportes. Alegría dijo que la reivindicación de un reparto equitativo de las becas de los deportistas olímpicos y paralímpicos es "más que justa" porque el esfuerzo "es el mismo". "Tomo nota de los pasos que debemos dar para mejorar en este ámbito", declaró la máxima responsable del deporte español. Al acto acudieron también los presidentes del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes; del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, y del Comité Paralímpico (CPE), Miguel Carballeda; y los deportistas olímpicos y paralímpicos Susana Rodríguez, Carolina Marín, Sergio Garrote, Juan de la Torre 'Xak', Marta Fernández e Inés Bergua, y la seleccionadora de gimnasia rítmica, Alejandra Quereda. El presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, recalcó el inicio de la "cuenta atrás" los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del próximo verano. "Lleváis un mensaje para el mundo con cada victoria porque representáis el espíritu olímpico de nuestro país. El camino para París no es un camino físico sino un proyecto de país", apuntó Uribes, quien añadió que afronta "con enorme ilusión" esta última etapa del ciclo. Por su parte, el presidente del CPE, Miguel Carballeda, expresó la "igualdad de oportunidades" que permite el programa Team España para los deportistas "tengan o no discapacidad" para "ser los mejores" en París, donde está previsto que puedan acudir 140 deportistas y 90 personas de apoyo. Asimismo, Carballeda se mostró feliz por el cambio del artículo 49 de la Constitución que hablaba de 'disminuidos'. "Los deportistas paralímpicos no son disminuidos, son personas, muy capaces de todo y representan a nuestro país con el máximo orgullo", reseñó. BLANCO: "LOS RESULTADOS SON HISTÓRICOS" El presidente del COE, Alejandro Blanco, declaró que el programa "es una ayuda individualizada" y un "paso más" porque es una "ayuda extra específica para cada deportista". "El programa es bueno y los deportistas son buenos. Tuve la debilidad de hablar antes de tiempo, pero es que los resultados son históricos y así lo indican", apuntó Blanco, que confía en llevar a alrededor de 350 deportistas a la capital francesa. Para la seleccionadora de rítmica Alejandra Quereda, hay "retos por delante" y hablar del 'Team España' es hacerlo de "trabajo en equipo", y permite llevar actividades de las que ella no disfrutó en su etapa de deportista. "Estamos viviendo un gran momento del deporte español. Nuestro objetivo es estar en las finales olímpicas y pelear por una medalla", deseó. El ciclista paralímpico Sergio Garrote se definió como un "deportista sin adjetivos". "Soy ciclista. El esfuerzo, el positivismo y las ganas de ganar son las mismas", comparó. En este sentido, la triatleta con discapacidad visual y actual campeona paralímpica, Susana Rodríguez, aseguró que su objetivo es "llegar" en su "mejor versión de siempre. "El objetivo es igualar el resultado de Tokio, es difícil, pero no se va a quedar nada en el tintero. Los Juegos Paralímpicos son el máximo escaparate para demostrar la capacidad de la discapacidad", sentenció. CAROLINA MARÍN: "NO IMAGINABA ESTAR ASÍ" La campeona olímpica de bádminton en Río, Carolina Marín, no imaginaba "estar así" hace algo más de dos años cuando se frustró su sueño de los Juegos de Tokyo 2020. "Me encuentro en un lugar en el cual hace dos años no podía imaginar, con una rodilla rota por segunda vez. Un mal gesto y un agujero negro. A día de hoy me siento una afortunada por el físico y la cabeza tan trabajados", confesó. La actual subcampeona del mundo advirtió que gracias a las ayudas del Team España dispone de entrenadores, fisioterapeuta y dos 'sparring' para "conseguir ese gran sueño que es ese oro en París". Marta Fernández, oro, plata y bronce en natación paralímpica en Tokio, también agradeció las ayudas para lograr más recursos "para poder pelear por las medallas". 'Xak, practicante de 'break dance', nuevo deporte del programa olímpico, no escondió que es "un gran novato en el mundo del deporte alto rendimiento". "El Team España lo relaciono con sentirme cuidado. El deporte es extremadamente demandante a nivel físico y mental", resumió.