Petro acude a la Fiscalía de Colombia para defender su honra tras las acusaciones de narcotráfico de Pastrana

02/10/2023 October 2, 2023, Bogota, Cundinamarca, Colombia: Colombian president Gustavo Petro takes part during an event where Admiral Jose Prudencio Padilla receives postumous promotion to Grand Admiral of the Nation, by the Colombian government on October 2, 2023. POLITICA Europa Press/Contacto/Sebastian Barros

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha declarado este martes que acude tal y como estaba previsto a la Fiscalía de Colombia a defender su "honra y buen nombre", así como la de su Gobierno después de las acusaciones de narcotráfico que le atribuyó a finales del año pasado el expresidente Andrés Pastrana. "Ser presidente tiene un periodo fijo, pero ser ciudadano y demócrata es imperecedero, aún a riesgo de nuestra propia vida. Creo y defiendo las instituciones del país que me otorgó el privilegio de dirigirlas y acudo en busca de justicia porque nadie puede estar por encima de la ley", comienza Petro su comunicado. "Como demócrata, respeto las diferencias, pero no respondo a la violencia del lenguaje reservado para quienes quieren lucrarse del poder pasajero, sin más ideas que la agresión verbal", ha señalado el presidente colombiano. Petro ha explicado que con la querella presentada contra el expresidente Pastrana pretende que los líderes den ejemplo y no se sirvan de su posición para rebasar los límites de la libertad expresión sin aportar siquiera una sola prueba en sus acusaciones. "El país sabe que la Fiscalía fue creada en 1991 como una institución que investiga y gestiona los conflictos sociales con valores muy superiores en grandeza a los que, como canijos, pretenden sacar provecho politiquero de la Justicia", ha enfatizado Petro, quien ha anunciado que en caso de recibir una indemnización, irá a parar "a una fundación con objeto social". PASTRANA SE REAFIRMA EN SUS ACUSACIONES Por su parte, el expresidente Pastrana ha adelantado que se reafirmará en sus acusaciones y que presentará las pruebas necesarias. "Hay una cantidad de pruebas y de evidencias, y claro que traemos todas las pruebas", ha dicho antes de comparecer en la sede de la Fiscalía, según recoge la emisora RCN. A su vez, ha criticado que Petro haya interpuesto una denuncia por lo que él asegura que es su ejercicio a la libertad de expresión. "Es un caso histórico en Colombia, es la primera vez que un presidente de la república denuncia a un expresidente por opinar, por hacer oposición", ha valorado. "Aquí lo que está en juego es la libertad de pensamiento, es la libertad de opinión, es la libertad de hacer oposición", ha dicho Pastrana, quien ha insistido en que acudirá al cara a cara con Petro en la Fiscalía para "evitar que se criminalice el derecho a la opinión y a hacer oposición". A finales de 2023, el expresidente Pastrana utilizó las redes sociales para acusar directamente a Petro de haber "fusionado" el Gobierno de Colombia con el narcotráfico sirviéndose de la "farsa" del plan de 'paz total', en referencia a sus políticas para contener el crimen organizado.