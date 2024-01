Patricia Pérez, emocionada, publica el primer vídeo de Luis Canut tras contar su enfermedad

18/04/2017 PATRICIA PÉREZ Y LUIS CANUT CELEBRAN DIEZ AÑOS DE MATRIMONIO EN TELEVISIÓN Josefina Blanco / Europa Press (Foto De ARCHIVO) 18/4/2017. Unas semanas después de que Patricia Pérez hiciera público el verdadero calvario que ha sufrido al lado de su marido, Luis Canut, a causa de una enfermedad que le ha dejado totalmente apartado de la vida pública, la propia presentadora utiliza su cuenta de Instagram para publicar un mensaje de lo más esperanzador. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

Unas semanas después de que Patricia Pérez hiciera público el verdadero calvario que ha sufrido al lado de su marido, Luis Canut, a causa de una enfermedad que le ha dejado totalmente apartado de la vida pública, la propia presentadora utiliza su cuenta de Instagram para publicar un mensaje de lo más esperanzador. En esta ocasión Patrica ha compartido con sus seguidores un emotivo vídeo en el que se puede ver a Luis tocando la batería, un gesto sencillo pero a la vez un gran logro para él que vuelve a recuperar su espíritu poco a poco. "No puedo evitar que se me salten las lágrimas, viéndole (a escondidas porque no le gusta) cómo vuelve a ser él poco a poco. Estoy tan orgullosa de ti" ha escrito Patricia junto al vídeo. Después de haber recibido numerosas muestras de cariño por parte de todas las personas de su entorno, pero también por muchos desconocidos que le desearon una pronta recuperación tras conocer lo sucedido, las redes sociales se han vuelto a volcar con la pareja. "Qué alegría !!! Formáis el mejor equipo del mundo!! ENHORABUENA A LOS DOS" ha escrito la actriz Lydia Bosch. "Un fuerte abrazo!!!? ?" añadía Judit Mascó. Maxim Huerta, Vanesa Romero, Alicia Promesas o Manuel Martos son algunos de los perfiles conocidos que también le han enviado toda la fuerza y ánimo a Lui