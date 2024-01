Nikki Haley augura que habrá una presidenta en EE.UU.: "Seré yo o será Kamala Harris"

Washington, 30 ene (EFE).- La exembajadora estadounidense ante la ONU y candidata a la nominación republicana para las presidenciales de noviembre, Nikki Haley, auguró este martes que habrá una presidenta en Estados Unidos: "Seré yo o será Kamala Harris", señaló en el programa 'The Hugh Hewitt Show'.

"Seré yo o será Kamala Harris y no quiero una Kamala Harris como presidenta. Lo primero que debemos entender es que Trump no es capaz de ganar a Biden en una elección. Es un hecho", recalcó la aspirante.

Haley ignoró el hecho de que Trump es el favorito de todas las encuestas argumentando un menor apoyo de su contrincante directo entre los independientes.

En las primarias de Nuevo Hampshire celebradas el pasado martes, aunque Trump resultó vencedor, el 44 % de los votantes fueron independientes y entre ese grupo Haley se impuso con el 58 %, frente al 39 % del exmandatario.

Y en los caucus de Iowa del 15 de enero, que dieron inicio al proceso de primarias, el respaldo de Trump también fue menor en los suburbios de rentas altas.

"Miren Iowa. Miren Nuevo Hampshire. No gana entre los independientes. Nadie puede ganar unas elecciones generales si no tiene a los independientes. No gana entre las mujeres de los suburbios", recalcó Haley.

La candidata dijo también que Trump "ha perdido a algunos republicanos a quienes no les gusta su estilo", y que "el 75 % de los estadounidenses afirma que no quiere una revancha entre Biden y Trump".

Al término de las primarias de Nuevo Hampshire, Haley ya había advertido que si Trump resultaba nominado por el partido supondría una victoria de Biden en noviembre y "una presidencia de Kamala". El actual inquilino de la Casa Blanca tiene 81 años y su antecesor 77.

Trump y Haley medirán de nuevo sus respectivas fuerzas el 24 de febrero en las primarias de Carolina del Sur, estado natal de la exembajadora. Antes tendrán lugar el 8 de febrero los caucus de Nevada, pero como Haley no ha presentado los 26 delegados de ese estado irán para Trump. EFE

mgr/pem/gad