Netanyahu dice que no excarcelará a "miles de terroristas" para la liberación de los rehenes en Gaza

16/03/2023 El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (archivo) POLITICA INTERNACIONAL Kay Nietfeld/Dpa

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este martes que las autoridades no liberarán a "miles de terroristas" en el marco del acuerdo que está siendo sopesado para un alto el fuego en la Franja de Gaza a cambio de la liberación de rehenes secuestrados durante los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "No retiraremos a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de la Franja de Gaza y no liberaremos a miles de terroristas. Nada de esto pasará. ¿Qué pasará? Una victoria total", ha indicado durante un acto con estudiantes de una academia militar, después de que medios israelíes indicaran el lunes que el Gobierno israelí habría aceptado un marco para la liberación de cientos de presos a cambio de cada rehén. Así, Netanyahu ha apuntado que la actual ofensiva en Gaza "no es otra ronda, no es otro intercambio de disparos ni otra operación". "Victoria total. Nada menos que eso. Estoy comprometido con ello, nuestros militares están comprometidos con ellos y la mayoría absoluta de la población está comprometida con ello", ha subrayado. "No aceptaremos nada menos que una victoria total", ha dicho, al tiempo que ha incidido en que "no se terminará esta guerra con menos que el hecho de lograr todos los objetivos, lo que significa eliminar a Hamás, lograr la vuelta de todos los rehenes y la promesa de que Gaza no volverá a suponer una amenaza para Israel", ha zanjado, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'. Poco antes, el líder del brazo político de Hamás, Ismail Haniye, había confirmado que el grupo ha recibido una propuesta de alto el fuego y ha destacado que la "estudia", en medio de la ofensiva lanzada por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por la formación islamista contra Israel. Haniye señaló que el grupo "ha recibido la propuesta circulada durante la reunión en París sobre la detención de la agresión y la liberación de prisioneros". "Estamos en el proceso de estudiarla para enviar una respuesta, teniendo en cuenta que la prioridad debe ser detener la brutal agresión contra Gaza y la retirada total de las fuerzas de ocupación presentes en la Franja", agregó. Así, hizo referencia al documento preparado durante una reunión organizada este fin de semana en la capital de Francia entre representantes de Estados Unidos, Israel, Qatar y Egipto de cara a intentar lograr un acuerdo entre las partes para un alto el fuego y la liberación de rehenes en manos del grupo islamista palestino. El Ejército de Israel lanzó su ofensiva contra Gaza tras los ataques de Hamás, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados. Las autoridades gazatíes, controladas por el grupo islamista, han denunciado más de 26.700 muertos, a los que se suman más de 365 en Cisjordania y Jerusalén Este en operaciones de las fuerzas de seguridad y por ataques ejecutados por colonos.