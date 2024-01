Miguel Ángel Silvestre hace balance del gran momento que está viviendo y nos habla de su nueva vida en plena naturaleza

29/01/2024 Miguel Ángel Silvestre asiste a la inauguración de su restaurante Rhudo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Triunfando dentro y fuera de la gran pantalla, Miguel Ángel Silvestre arranca un nuevo reto de la mano del chef Paco Roncero, su compañero y amigo Álex González y los futbolistas Marcos Llorente y Antoine Griezmann: el restaurante Rhudo, que con su sorprendente carta y su ambiente único es la apertura gastronómica de la temporada en Madrid y promete convertise, en tiempo récord, en el nuevo local de moda de la capital. Este lunes ha tenido lugar la gran inauguración con numerosos rostros conocidos y, aprovechando la ocasión, el protagonista de 'Sky rojo' nos ha hablado del gran momento que atraviesa a todos los niveles. En el terreno profesional no deja de acumular proyectos, y en el personal mantiene una discreta relación con Rebeca Toribio, -dueña del conocido restaurante de comida healthy 'Súper chulo'- sobre la que prefiere no hablar aunque no oculta que está "muy feliz" y que en la empresaria ha encontrado a su compañera ideal. Toda una caja de sorpresas, y a pesar de que la carta de su nuevo restaurante es 'mérito' de Paco Roncero, Miguel Ángel reconoce que cocinar es una de sus pasiones. "Me encanta cocinar. Mis platos estrella son la paella o la pasta. Cocino casi todos los días, me da mucha paz" confiesa, asegurando que aunque es un "cocinero amateur", "cocino sencillo pero le pongo cariño". El escenario perfecto para relajarse entre fogones, la casa en la que reside en plena naturaleza desde hace una temporada. "Vengo del campo, donde desconecto hace tiempo. Me viene muy bien frenar y conectarme con el ciclo de la naturaleza, que al final está en constante cambio y nos recuerda que siempre hay otra oportunidad. Llega el otoño, llega el invierno y luego la naturaleza vuelve a resurgir y creo que vivimos rápido y sin darle valor a la evolución y al cambio. Y a algo que se marchita para luego volver a brillar, creo que es bonito observarlo de cerca y ver la relación que hay en la naturaleza también" explica, asegurando que aunque disfruta mucho en el campo "voy compaginando el rock and roll de Madrid con de repente el silencio absoluto, los pajaritos". "Tengo sueños, pero de momento dejo que la vida me sorprenda. Intento vivir sin miedo y estoy en un momento sereno, tranquilo, dónde siento que el coche va despacito y puedo disfrutar del camino porque tengo una profesión privilegiada" confiesa.