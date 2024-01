La Justicia argentina tumba otro punto del paquete desregulador de Milei

26/11/2023 November 26, 2023: Javier Milei, presidente argentino, prometiA?Âl en campaA?±a dinamitar el Banco Central. POLITICA Europa Press/Contacto/Luis Robayo

Un tribunal federal argentino ha suspendido este lunes la derogaciónd e la Ley de Tierras, una norma que restringe la venta de terrenos a ciudadanos extranjeros en un nuevo revés para el plan desregulador del presidente argentino, Javier Milei. El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak ha dictado medida cautelar contra la derogación como consecuencia de un recurso de amparo presentado por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), informa el diario argentino 'La Nación'. La Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras, nombre oficial de la norma, recupera así su vigencia porque el decreto derogatorio no explica por qué esta medida ayudaría a resolver los problemas sociales y económicos del país. Además cuestiona que se decida por un decreto nacional de urgencia. "Si el Ejecutivo no da razones sobre su elección (o las brinda en forma insuficiente), aun cuando la decisión sea jurídicamente válida, no es posible controlarla en términos ciertos", explica el dictamen judicial. La ley limita a 1.000 hectáreas la cantidad de terrenos que puede adquirir un ciudadano extranjero en la zona núcleo. Posteriormente las provincias fijaron equivalencias. El objetivo es que no se puedan adquirir más del 15 por ciento de las tierras rurales del país, cifra que era en 2011 del 6,09 por ciento. En 2020 había caído al 5 por ciento.