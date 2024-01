Guterres se reunirá este martes con los donantes de la UNRWA ante el aluvión de suspensiones de ayuda

18/12/2023 El AMB aprueba destinar 50.000 euros a la UNRWA para proporcionar alimentos y agua potable en Gaza. El secretario general de la ONU, António Guterres, se reunirá este martes en Nueva York con los principales donantes de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA) ante el aluvión de suspensiones de ayuda financiera tras las acusaciones de que algunos empleados estuvieron supuestamente implicados en el ataque del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) el 6 de octubre en Israel. POLITICA INTERNACIONAL Abed Rahim Khatib/dpa

El secretario general de la ONU, António Guterres, se reunirá este martes en Nueva York con los principales donantes de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA) ante el aluvión de suspensiones de ayuda financiera tras las acusaciones de que algunos empleados estuvieron supuestamente implicados en el ataque del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) el 6 de octubre en Israel. El portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, ha anunciado el encuentro, después de informar de que el secretario general se ha reunido este lunes con la representante permanente de Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, que también ha mantenido una reunión con la Coordinadora Superior de Asuntos Humanitarios y de Reconstrucción de la ONU para la Franja de Gaza, Sigrid Kaag. "Es necesario apoyar el importante trabajo humanitario que realiza la ONU, no solo en Gaza, sino en toda la región. La vida de las personas depende de ello", ha remarcado el portavoz durante una rueda de prensa tras ser preguntado sobre cuál es el mensaje que Guterres llevará a los donantes. En este sentido, ha señalado que la UNRWA fue la que anunció la investigación de las acusaciones hacia doce de sus trabajadores --de los cuales uno ha muerto y dos están desaparecidos-- de un total de 30.000. "Tenemos un proceso de rendición de cuentas en marcha. Mientras eso sucede, la gente necesita sobrevivir y necesitamos un apoyo continuo a la UNRWA y a todo nuestro trabajo humanitario", ha defendido. "Ninguna otra organización aparte de la UNRWA tiene la infraestructura para hacer el trabajo que ellos hacen. No es que alguien más pueda venir mañana y hacer el trabajo que ellos hacen", ha remarcado Dujarric, considerando que la redirección de estas ayudas a otras agencias no solucionará la problemática. En este contexto, casi una veintena de ONG han unido sus voces para pedir a los gobiernos que mantengan la financiación de dicha agencia por su "vital" labor sobre el terreno, al tiempo que han denunciado que la paralización de sus trabajos pone en riesgo al vida de numerosos civiles tanto en la Franja como en toda la región. "Agradecemos los mensajes de apoyo. La comunidad de las ONG comprende el trabajo fundamental que realiza la UNRWA en este momento para mantener a la gente con vida en las entregas que han realizado desde el comienzo de este conflicto, pero en términos más generales, en todo el trabajo que realizan (...) no solo en Gaza, sino en Cisjordania, Líbano, Siria y Jordania", ha manifestado Dujarric. Estas declaraciones tienen lugar después de que cerca de una veintena de países (incluidos Estados Unidos y Reino Unido) hayan suspendido la ayuda de fondos a la UNRWA cuando esta anunció el pasado viernes la expulsión y apertura de una investigación de varios integrantes tras acusaciones presentadas por las autoridades israelíes, que no han entregado por el momento las pruebas. España se ha desmarcado de esta decisión. Todo ello, en el mismo día en el que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) instó a las autoridades de Israel a adoptar "todas las medidas posibles" para proteger a la población palestina del enclave de presuntos abusos contemplados en la Convención sobre Genocidio y garantizar de manera "urgente" que recibe la ayuda necesaria, en una batería de medidas cautelares que no implicaba un cese inmediato de la ofensiva militar. HAMÁS TILDA DE "MEDIDA CONDENABLE" LA SUSPENSIÓN DE EMPLEADOS Por su parte, Hamás ha señalado que los países que, "encabezados por Estados Unidos", han anunciado la suspensión de su financiación a la UNRWA "están inmersos en una guerra genocida" contra los palestinos, mientras que ha afirmado que "la continua escalada de agresión por parte de la ocupación y el impedimento de la ayuda humanitaria plantea importantes interrogantes a la comunidad internacional". Osama Hamdan, uno de los principales representantes de Hamás, ha pedido a la UNRWA que "rescinda" su decisión de despedir a empleados palestinos, al considerar que esta medida está "basada en la narrativa de la ocupación" y que es "condenable" y "distorsiona la orientación de la agencia", según declaraciones recogidas por el periódico palestino 'Filastín' en su canal de Telegram. "Los almacenes de la UNRWA han sido bombardeos de forma directa para imponer el hambre al pueblo palestino, y no escuchamos ninguna denuncia del director de la agencia (...) Los repetidos bombardeos de estos centros, protegidos por el Derecho Internacional, nos llevan a cuestionar las posiciones de países silenciosos y espectadores", ha criticado.