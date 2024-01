Gabriela Guillén, primeras palabras sobre el robo de la sillita de su bebé

30/01/2024 Gabriela Guillén EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Al margen de si ha iniciado ya los trámites para iniciar la demanda de paternidad contra Bertín Osborne como anunció en '¡De viernes!' hace casi dos semanas, Gabriela Guillén está en el punto de mira por el robo que sufrió hace unos días. En la madrugada del jueves al viernes algún amigo de lo ajeno rompía una de las ventanillas de su coche -que aparca en la calle- y se llevaba la sillita de su bebé, un modelo valorado en varios cientos de euros. Y las teorías no han tardado en surgir. Era Raquel Arias, íntima amiga de Gabriela, la que especulaba en 'Viva la vida' con que este extraño robo pudiese estar relacionado con la paternidad del niño, dejando entrever que alguien habría sustraído su silla del coche para hacer las pruebas de ADN del pequeño por su cuenta. La paraguaya, mientras tanto, ha preferido alejarse de los focos y tras interponer la denuncia en Comisaría por el robo, se iba a pasar el fin de semana a la Sierra de Madrid con amigos para desconectar y olvidarse de esta nueva polémica. Sin embargo, Gabriela ha reaparecido este martes y nos ha dado la última hora sobre el asunto y ha hecho una importante aclaración. Y es que como ha puntualizado a su llegada a casa sin la compañía de su bebé, no le han sustraído la maxi cosi del coche sino el carrito entero, un modelo verde botella -con un precio superior a los 1000 euros- con el que la hemos visto pasear a su hijo en numerosas ocasiones. Parca en palabras, la modelo ha confesado que no tiene "ni idea" de quien puede estar detrás del robo, dejando en el aire si comparte la rocambolesca teoría conspiranoide de su amiga Raquel Arias.