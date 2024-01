España defiende en Bruselas que Madrid es "la candidata a batir" para acoger la nueva Autoridad Antiblanqueo

03/11/2023 La Torre de Cristal en el Paseo de la Castellana, a 3 de noviembre de 2023, en Madrid (España). El Ayuntamiento de Madrid ha formalizado con Mutua Madrileña un contrato de promesa de alquiler de espacios en la Torre de Cristal del paseo de la Castellana para ser destinados a ser sede de la nueva Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (AMLA). POLITICA Jesús Hellín - Europa Press

España ha defendido este martes que Madrid es "la candidata a batir" para acoger la sede de la nueva Autoridad Europea de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AMLA) en una audiencia pública organizada por el Consejo y el Parlamento Europeo en la que han participado otras ocho ciudades europeas. Así lo ha destacado en la sede de la Eurocámara en Bruselas el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que ha liderado, junto con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la delegación que ha defendido la candidatura en una audiencia de algo más de media hora de duración tras tres rondas de preguntas técnicas de la que ambos han salido "ilusionados" y "optimistas", aunque el resultado final del proceso no se conocerá hasta el próximo 22 de febrero, cuando tendrá lugar la votación. La capital madrileña, que propone que propone que esta nueva oficina tenga sede en la Torre de Cristal del centro financiero, compite con otras ocho ciudades europeas: Roma (Italia), Viena (Austria), Vilna (Lituania), Riga (Letonia), Frankfurt (Alemania), Dublín (Irlanda), París (Francia) y Bruselas (Bélgica). "Hay muchas candidaturas sólidas y la elección no es fácil", ha reconocido durante la sesión, el ministro de Economía, que ha destacado las aptitudes de Madrid para acoger esta nueva agencia porque "lo que ofrece la ciudad es verdaderamente único". En declaraciones a los medios en Bruselas tras la comparecencia, Cuerpo ha destacado que la candidatura española ha sido "muy bien acogida" por los eurodiputados, así como por los representantes del Consejo y de la Comisión Europea. "Hemos tenido muy buenos comentarios y por ahora seguimos ilusionados con las posibilidades de Madrid", ha celebrado el ministro, que ve a la capital como "la candidata a batir" con la principal fortaleza de contar con un marco doméstico de lucha contra el blanqueo "pionero" desde los 90, reconocido y avalado internacionalmente, siendo el Sepblac, unidad de inteligencia financiera y supervisor, referencia en Europa. Asimismo, Cuerpo ha explicado que la capital cuenta con importantes atractivos para albergar la sede de AMLA por su localización, infraestructuras de transporte, comunicaciones y educativas y calidad de vida, además de ser una de las principales plazas financieras europeas. En la misma línea, Almeida ha subrayado que "Madrid ofrece las mejores condiciones de calidad de vida para los trabajadores de la AMLA y sus familias" y ha aludido a servicios como la conectividad, la sanidad, el transporte, la educación o las alternativas de ocio y cultura. "Es una candidatura seria, sólida y solvente y hemos demostrado que es la mejor sede para acoger la Autoridad Antiblanqueo", ha apostillado el alcalde, quien ha agradecido el trabajo conjunto y la "estrecha" colaboración institucional entre Ayuntamiento, Comunidad y Gobierno. COMETIDO DE LA AMLA La AMLA es la pieza central de un paquete más amplio para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y su labor será la de supervisar el nuevo reglamento de la UE para combatir los flujos de dinero sucio y a las entidades financieras de mayor riesgo --aquellas con operaciones en al menos seis Estados miembro--. También tendrá fuertes poderes para intervenir en caso de fallos de supervisión y asumir la tarea. La nueva autoridad también actuará como coordinadora de las acciones de los supervisores en diferentes países de la UE y garantizará la convergencia de las prácticas de supervisión. Sobre la base de una propuesta del Parlamento, AMLA también tendrá la tarea de mediar y resolver disputas entre autoridades nacionales. Además, AMLA apoyará a las unidades de inteligencia financiera en el análisis de transacciones sospechosas y la detección de casos de lavado de dinero, en particular apoyando el análisis conjunto y la gestión del sistema utilizado para compartir información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).