El TPI asegura que hay pruebas para creer que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad en Darfur (Sudán)

El fiscal general del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, ha informado al Consejo de Seguridad de la ONU de que una investigación en Sudán sobre el terreno del organismo revela que hay pruebas suficientes para creer que en la región de Darfur se están cometiendo crímenes recogidos en el Estatuto de Roma. "No debemos permitir que Sudán se convierta en una atrocidad olvidada. Mi oficina ha evaluado que hay motivos para creer que actualmente se están cometiendo crímenes del Estatuto de Roma en Darfur", ha declarado durante su intervención, en la que ha avisado sobre una aceleración de estas investigaciones. Además, él mismo ha estado en Chad, donde se refugian miles de sudaneses que han huido del conflicto que estalló el pasado mes de abril entre el Ejército de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), y ha escuchado los "desgarradores relatos" de violencia vividos por estas personas. En particular, ha hecho referencia a las presuntas atrocidades cometidas en la ciudad de El Geneina, capital de Darfur Occidental, donde la violencia ha afectado principalmente a las personas que se encontraban en campos de refugiados. Khan también ha pedido tanto al Ejército como a las RSF acabar con la impunidad de los crímenes que se cometen en el país y terminar así con un "ciclo" que no permite a Sudán sanar sus heridas. "La incapacidad de erradicar las malas hierbas de la impunidad en Darfur ha permitido que el jardín de Sudán se llene de estas", ha aseverado el fiscal del TPI. Alrededor de 10,7 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares por la sucesión de conflictos en Sudán, el más grave de ellos el que enfrenta desde abril de 2023 a las Fuerzas Armadas con los paramilitares de las RSF en el marco de una lucha por el poder.