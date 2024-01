El sello AdN de literatura se desvincula de Alianza y lanza nueva imagen en sus libros

30/01/2024 Novedades del sello literario AdN SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA CULTURA

El sello AdN ha anunciado nueva imagen para su colección de lanzamientos al tiempo que confirma la desvinculación definitiva de Alianza, según ha explicado este martes 30 de enero el director de la división, Fernando Paz. AdN ha cumplido siete años en el mercado con un cambio que responde a la idea de "mejorar el reconocimiento" por parte de los lectores. Así, los nuevos libros presentarán un diseño mate en sus portadas, algunas de ellas con imágenes reconocibles --la villa Orsini o un cuadro de Hopper, por ejemplo-- y colores cálidos. "Nos ha costado construir fidelidad al sello", ha reconocido Paz, quien no obstante ha recordado que a lo largo de este tiempo se han incorporado nombres "top mundiales" tanto de literatura negra como de otros campos. Ahora, AdN busca con aumentar la oferta de autores españoles. Michael Conelly, Madeline Miller o Richard Powers son algunos de los nombres que han acompañado al sello durante estos siete años, ahora con incorporaciones como las de Bernardine Evaristo en el campo de no ficción. Entre sus autores se cuentan premios Goncourt, Booker o Pulitzer. Paz ha explicado que en este periodo se ha contado con best sellers como 'La biblioteca de la Medianoche', de Haig Matt, con 200.000 ejemplares vendidos por AdN --y 8 millones en todo el mundo. También Madeline Miller con sus obras 'Canción de Aquiles' y 'Circe' han supuesto buenos números para la editorial. "Está bien hacer revisión de las cosas, ahora buscamos una cierta uniformidad y que se reconozcan nuestros libros en la mesa de novedades", ha apuntado el director literario, quien reconoce la dificultad para avanzar en un mercado con gran número de títulos --especialmente de obras de autores extranjeros--. "Ahora buscamos historias que conmuevan, pero también hay un gusto ecléctico y eso se nota", ha remarcado Paz. Entre las novedades para este 2024 se encuentra por ejemplo el de Nathan Hill, 'Wellness', una afilada sátira sobre el matrimonio y los vínculos unidos. Pero también por ejemplo 'Catorce días', una suerte de Decaméron moderno en el que varios autores construyen historias de un grupo de personajes reunidos en una azotea por la pandemia de Covid --aquí participan, entre otros, la afamada Margaret Atwood--. O la recreación de 'Mujercitas' también con una visión contemporánea que hace Ann Napolitano con su 'Hola, preciosa'. Otros títulos que vendrán de AdN ya con su imagen renovada son los de Carmen Clara Balmaseda y su 'thriller' 'Donde se queman los hombres'; Lucie Rico y una historia de intriga con las nuevas tecnologías con su 'GPS'; una novela de la guionista Nuria Buena sobre violencia intrafamiliar con 'Amazona' o el retrato de Edward Hopper a través de los ojos de su esposa con 'Un paso a dos', de Javier Santiso.