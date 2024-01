El Rey Felipe VI celebra su 56 cumpleaños trabajando

30/01/2024 El Rey Felipe VI ha presidido tres audiencias en el Palacio de La Zarzuela en su 56 cumpleaños POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD ALEJANDRO MARTÍNEZ VÉLEZ

Día marcado en rojo para la Familia Real, ya que el Rey Felipe VI cumple este 30 de enero 56 años. Una fecha muy especial en la que lejos de tomarse un respiro y aparcar sus obligaciones para celebrar su cumpleaños, ha continuado con su actividad oficial y ha preferido celebrarlo trabajando, protagonizado hasta 3 audiencias en las que se ha dejado ver de lo más sonriente. La jornada ha comenzado temprano en el palacio de La Zarzuela, a las 10.30 horas, cuando el monarca ha hecho su aparición para presidir la junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 45 minutos después, a las 11.15 horas, Don Felipe ha recibido a la junta directiva de la Cámara de Comercio Brasil-España (CCBE) y a las 12.00 ha finalizado sus compromisos recibiendo a una representación de los participantes en el acto conmemorativo del CLXXV aniversario de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del medio natural (ETSIMFMN) de la Universidad Politécnica de Madrid. Audiencias en las que el soberano se ha mostrado relajado y feliz y no ha dudado en agradecer las felicitaciones de la prensa, bromeando con un "vamos tirando" al referirse a los 56 años que cumple este martes. Una mañana de lo más completa a la que seguirá una tarde libre en la que todo apunta a que podrá soplar las velas en compañía de la Reina Letizia, en cuya agenda oficial no figura hoy ningún acto. La pareja, que atraviesa un gran momento a punto de celebrar su 20 aniversario de boda -el próximo 24 de mayo- celebraron con unos días de antelación el cumpleaños de Don Felipe con uno de sus planes favoritos, acudiendo a una céntrica sala de cine de Madrid a ver la película 'Pobres criaturas'. Un cumpleaños que el Rey celebrará por primera vez sin ninguna de sus hijas, ya que la Princesa Leonor se encuentra en la Academia Militar de Zaragoza -tras viajar este fin de semana a Murcia para participar en un torneo deportivo con sus compañeros cadetes, quedando segunda en esgrima- y la Infanta Sofía continúa con sus estudios de Bachillerato Internacional en Gales. Una celebración privada tan solo en compañía de la Reina y de la que no ha trascendido ningún detalle, y tras la que Don Felipe y Doña Letizia reaparecerán juntos este miércoles en el Palacio Real para presidir la tradicional recepción al Cuerpo Diplomático acreditado en España.