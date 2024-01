El presidente de Portugal veta la ley de autodeterminación de género en las escuelas

24/03/2023 El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa POLITICA David Zorraquino - Europa Press

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha vetado la ley que establecía las medidas que debían aplicar las escuelas para garantizar el derecho a la autodeterminación de la identidad de género de los estudiantes en las escuelas. La Presidencia lusa, a través de un comunicado publicado en su página web, ha indicado que ha rechazado la elección de un nombre neutro "por considerar que el decreto no garantiza un equilibrio respecto del principio esencial de la libertad personal". Asimismo, ha señalado que las medidas que debían adoptar las escuelas para aplicar la ley que establece la autodeterminación de género "no respeta suficientemente el papel de los padres, tutores, representantes legales y asociaciones formadas por ellos, ni aclara las diferentes situaciones en función de la edad. Con esto, ha enviado de nuevo los textos al Parlamento para que "considere introducir más realismo en una cuestión en la que tiene poco valor afirmar principios que chocan, por su geométrico abstracto, con las personas, las familias y las escuelas, en lugar de ganarlos para su causa, en una escuela que hoy tiene un carácter cada vez más multicultural en Portugal. Tras el veto, asociaciones de padres y directores de escuelas han afirmado que esperan "ser escuchados en un futuro debate sobre el tema". Los textos habían sido impugnados por la Confederación Nacional de Asociaciones de Padres (Confap) y la asociación Nacional de Directores de Grupos y Escuelas Públicas (ANDAEP), según ha informado la agencia de noticias Lusa. El partido ultraderechista Chega ha considerado que Rebelo de Sousa ha hecho "bien en devolver esta ley a la Asamblea en un momento en el que el Partido Socialista ya no tiene mayoría. Así, ha agradecido "el papel decisivo que ha jugado en este asunto" el mandatario, "preservando valores esenciales".