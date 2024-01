El Parlamento deja sin escaño al diputado Can Atalay, detenido en las protestas de 2013

28/12/2023 December 28, 2023, zmir, K?br?s ?ehitleri Caddesi, Turkey: Turkiye Workers' Party Members Protested in Izmir for Arrested MP Can Atalay Members of the Turkish Workers' Party held marches and sit-ins in Izmir for detained MP Can Atalay. POLITICA Europa Press/Contacto/Yusuf Belek

El Parlamento turco ha aprobado revocar el acta de diputado del opositor Can Atalay, encarcelado por las protestas del Parque Gezi de Estambul de 2013, y elegido en las elecciones del pasado mayo en las listas del Partido de los Trabajadores de Turquía. Tras la decisión, varios diputados de su partido han levantado pancartas de apoyo y han golpeado las mesas en señal de protesta, interpelando directamente al presidente de la Asamblea, Numan Kurtulmus, según ha recogido el diario 'Cumhuriyet'. El presidente de la formación, Erkan Bas, ha asegurado en la red social X que la decisión no respeta ni la Constitución ni las leyes turcas. "Saldremos a las calles para defender nuestro país de los golpistas. Invitamos a los ciudadanos (a participar)", ha agregado. Atalay fue condenado a 18 años de prisión por delitos relacionados con las protestas de Gezi, que estallaron en 2013 para frenar la construcción de una réplica de un barracón otomano, una mezquita y una ópera en los principales espacios verdes de Estambul. El abogado pro Derechos Humanos obtuvo el acta de diputado en las elecciones del pasado 15 de mayo de 2023, si bien no pudo prestar juramento como diputado debido a su detención. Tras ello, presentó una solicitud ante el Tribunal Supremo, que fue rechazada. Su equipo legal recurrió entonces la decisión ante el Tribunal Constitucional turco, que determinó en octubre de 2023 que sus derechos a la libertad y a la seguridad individual fueron vulnerados, por lo que ordenó paralizar el juicio. No obstante, la máxima corte de apelaciones no acató el fallo y el pasado mes de diciembre el Constitucional volvió a pronunciarse nuevamente exigiendo su liberación. Atalay fue detenido en abril de 2022 en el marco de las protestas, descritas por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, como un intento de derrocar al Gobierno. El diputado fue el abogado de Solidaridad Taksim --grupo formado por ONG, partidos políticos y sindicatos-- durante las manifestaciones y representó a las familias afectadas en varios casos, incluyendo la explosión en 2014 de una mina de carbón en la que murieron más de 300 personas. Atalay es uno de los muchos activistas que fueron detenidos durante aquellas protestas. El filántropo Osman Kavala fue condenado a cadena perpetua en diciembre de 2022 por su participación en las protestas antigubernamentales y su supuesto papel en el intento de golpe de Estado de 2016.