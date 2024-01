Cumbre de vips en la inauguración de Rhudo, el nuevo 'place to be' de Madrid

29/01/2024 Antoine Griezmann, Marcos Llorente, Paco Roncero, Miguel Ángel Silvestre y Álex González, socios del nuevo local de moda de la capital, Rhudo. ¡Llegó el día! Después de semanas de preparativos y de 'calentar motores' con el que se ha convertido en el nuevo restaurante de moda de Madrid incluso antes de su inauguración, Rhudo ha abierto sus puertas por todo lo alto con una fiesta que se ha convertido en un cónclave de vips de lo más variopinto. Rostros populares del mundo del deporte, de la interpretación y de la cultura que no se han querido perder este nuevo concepto de gastronomía que, ya os vamos avisando, dará mucho que hablar. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

¡Llegó el día! Después de semanas de preparativos y de 'calentar motores' con el que se ha convertido en el nuevo restaurante de moda de Madrid incluso antes de su inauguración, Rhudo ha abierto sus puertas por todo lo alto con una fiesta que se ha convertido en un cónclave de vips de lo más variopinto. Rostros populares del mundo del deporte, de la interpretación y de la cultura que no se han querido perder este nuevo concepto de gastronomía que, ya os vamos avisando, dará mucho que hablar. Una inauguración en la que, como no podía ser de otra manera, los socios de Rhudo han ejercido de perfectos anfitriones: El chef Paco Roncero, los actores Álex González y Miguel Ángel Silvestre, y los futbolistas del Atlético de Madrid Marcos Llorente y Antoine Griezmann, que posaron con sus mejores galas derrochando complicidad y sonrisas en una noche muy especial en la que estuvieron arropados por una larga lista de celebrities. Diego Simeone, entrenador del conjunto rojiblanco, quiso conocer de primera mano la nueva aventura de dos de sus jugadores más destacados y acudió de la mano de su mujer, Carla Pereyra, deslumbrante con un sofisticado diseñ negro. No fueron los únicos colchoneros en disfrutar de la gran apertura de Rhudo, ya que Koke Resurrección y su mujer Beatriz Espejel -embarazadísima y radiante con un ajustado diseño de lentejuelas plateadas-, Jan Oblak, Horatiu Moldovan o Memphis Depay entre otros. También Rodrigo de Paul con un original conjunto vaquero de efecto hipnótico, que prefirió no revelar en qué punto está su relación con Tini Stoessel, con la que rompió en agosto de 2023 después de casi año y medio de amor. Especialmente orgullosas y sonrientes las mujeres de dos de los socios, Griezmann y Marco Llorente, Erika Choperena -con un diseño satinado azul marino con diseño de plumas- y Paddy Noarbe, con un vestido negro con detalles cut out, mientras que las parejas de Miguel Ángel Silvestre y Álex González, Rebeca Toribio y Camila Rojido, prefirieron no acompañarles en esta ocasión. La lista de invitados no se acaba aquí, ya que además quisieron conocer de primera mano las propuestas de Rhudo Carmen Lomana, Tamara Gorro, Carlos Sobera y Patricia Santamaría, Paz Padilla -muy favorecida con el pelo rizado en una imagen poco habitual en ella- con su hija Anna Ferrer, Jorge Blass, Fonsi Nieto, Almudena Navalón sin Manuel Carrasco, Marta Carriedo o Goyo Jiménez entre otros. "Es una oferta gastronómica muy diferente a lo habitual, muy amplia, muy divertida y pensado un poquito para todos los públicos" ha explicado Paco Roncero, que no ha dudado en 'mojarse' sobre cuáles de sus socios cocinan mejor: "Los cinco vamos en la misma línea porque nos gusta cuidarnos a nivel de deporte, pero creo que Álex y Miguel Ángel cocinan un poquito mejor. Griezmann y Marcos les gusta comer". Una inauguración en la que el chef, que ha cocinado en muchas ocasiones para la Familia Real, ha invitado públicamente a los Reyes Felipe y Letizia a conocer su nuevo restaurante: "Me encantaría que pudieran venir. Les tengo muchísimo cariño claro que sí que nos encantaría que vinieran un día y que pudieran disfrutar de nuestra comida". "Como a todo el mundo les gusta que las cosas salgan bien, pero son muy fáciles de tratar en ese sentido. No son altivos para nada. Tenemos unos Reyes que son maravillosos y que son personas normales y que el trato con la gente con la que están siempre ha sido exquisito" afirma. ?