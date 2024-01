China pide "evitar un círculo vicioso de represalias" tras la muerte de tres militares de EEUU en Jordania

14/09/2020 El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Wang Wenbin (archivo) POLITICA Europa Press/Contacto/Todd Lee

El Gobierno de China ha pedido este martes "evitar un círculo vicioso de represalias" en Oriente Próximo y ha hecho un llamamiento a la "contención", tras la muerte de tres militares en un ataque con dron ejecutado por milicias proiraníes contra un puesto en Jordania, cerca de la frontera con Siria. "La situación actual en Oriente Próximo es muy compleja y sensible", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, quien ha expresado su deseo de que "las partes mantengan la calma y ejerzan la contención". Así, ha defendido la necesidad de "fortalecer el diálogo y la comunicación" y "evitar caer en un círculo vicioso de respuestas y represalias" para "evitar un nuevo repunte de las tensiones en la región", según ha recogido la cadena de televisión pública china, CCTV. El ataque, reclamado por Resistencia Islámica, fue ejecutado durante la jornada del domingo contra una base estadounidense en Jordania en el marco de los ataques contra tropas estadounidenses en la región por su apoyo a Israel en su ofensiva contra la Franja de Gaza, desatada tras los asaltos perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó el lunes que Washington "no quiere expandir la guerra" en la región, si bien hizo hincapié en que "hará lo que tenga que hacer" para responder a este tipo de incidentes. "No hay duda de que habrá una respuesta", recalcó en una entrevista a la cadena de televisión estadounidense MSNBC. Irán se desvinculó del citado ataque, que se saldó con tres militares muertos y cerca de 40 heridos, y habló de "acusaciones infundadas" que buscan "arrastrar" a Washington a un conflicto. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kanani, recalcó que "los grupos de resistencia de la región no reciben órdenes de Irán para sus decisiones y acciones".