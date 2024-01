Cayetano Martínez de Irujo guarda silencio sobre Genoveva Casanova

30/01/2024 Cayetano Martínez de Irujo. Alejado de los focos desde que su exmujer Genoveva Casanova fue fotografiada con Federico de Dinamarca en Madrid el pasado noviembre, Cayetano Martínez de Irujo -uno de los grandes apoyos de la socialité en este complicado trance- ha hecho una 'excepción' y ha abandonado su retiro mediático para asistir a la gala anual de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Alejado de los focos desde que su exmujer Genoveva Casanova fue fotografiada con Federico de Dinamarca en Madrid el pasado noviembre, Cayetano Martínez de Irujo -uno de los grandes apoyos de la socialité en este complicado trance- ha hecho una 'excepción' y ha abandonado su retiro mediático para asistir a la gala anual de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid. 'Desaparecida' desde hace tres meses, el paradero de la mexicana continúa siendo todo un misterio y, aunque se especuló con que tenía en mente reaparecer públicamente y dar la cara tras sus imágenes con el ahora Rey danés y contar la verdad sobre su amistad, las últimas informaciones apuntan a que no tiene fuerzas y habría aparcado todos sus proyectos de este año, dejando entrever que no la veremos en una larga temporada. En estos momentos Genoveva se encontraría en su país natal con su familia e, intentando desconectar de todo y de todos, no estaría contestando a ninguno de los mensajes que recibe a diario desde que salió a la luz su encuentro secreto con Federico de Dinamarca en Madrid. Confía en poquísimas personas: sus hijos Luis y Amina, alguna íntima amiga y su exmarido, con el que mantiene una estrecha relación. Tanto es así que en su breve paso por la capital en Navidades tan solo recibió la visita de Cayetano, que también le ofreció su palacio de San Sebastián y su finca de Sevilla -donde están sus dos perros desde principios de 2024- para refugiarse de los medios de comunicación. Siempre a su lado, y demostrándole su apoyo incondicional, el hijo de la recordada duquesa de Alba está cerrado en banda a revelar cualquier detalle por insignificante que sea sobre Genoveva. Y su reacción al escuchar el nombre de su exmujer y a las preguntas sobre cómo se encuentra y cuándo podremos verla, el jinete ha reaccionado dando por finalizada la entrevista -en la que ha hecho un repaso por su trayectoria deportiva y ha hablado de su posible retirada- con evidente molestia: "Es una pregunta que ya está fuera de* ¿Vale?".