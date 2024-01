Asraf confiesa qué le diría a Isabel Pantoja si pudiese hablar con ella

29/01/2024 Asraf Beno. Siempre en un discreto segundo plano al lado de Isa Pantoja, y consciente de su 'papel' como pareja de la hija de Isabel Pantoja -que siempre acapara todos los focos y las preguntas de los reporteros en cada una de sus apariciones- Asraf Beno continúa abriéndose en 'GH Dúo' y sincerándose sobre el gran momento que atraviesa con la hermana de Kiko Rivera, con la que se dio el 'sí quiero' el pasado 13 de octubre. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES

Siempre en un discreto segundo plano al lado de Isa Pantoja, y consciente de su 'papel' como pareja de la hija de Isabel Pantoja -que siempre acapara todos los focos y las preguntas de los reporteros en cada una de sus apariciones- Asraf Beno continúa abriéndose en 'GH Dúo' y sincerándose sobre el gran momento que atraviesa con la hermana de Kiko Rivera, con la que se dio el 'sí quiero' el pasado 13 de octubre. Y, tras sincerarse con sus compañeros y revelar que esta viviendo con Isa lo que siempre ha visto como una "pareja ideal", ha confesado qué le diría a la cantante de 'Marinero de luces' -que le hizo 'la cruz' por sus críticas durante 'La casa fuerte' a finales de 2020 y que tampoco mantiene ningún tipo de relación con su hija- si pudiese hablar con ella. "Le pediría perdón otra vez sobre lo que dije una vez, hablaría de eso, la verdad. Es una cosa de la que me he arrepentido mucho y me gustaría poder hablarlo", ha explicado, sin mencionar que el motivo por el que Isabel Pantoja le dio la espalda para siempre fue que definió a los Pantoja como una "mierda de familia" por su actitud con Isa. "Todo tiene solución, pero como no sé cuál es el problema, no sé cuál es la solución" ha asegurado cuando Keroseno le ha preguntado si podrían acercar posturas con ella, dejando entrever que no sabe por qué la cantante ha decidido romper completamente con su hija.