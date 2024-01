(AMP) Junts avisa que votará 'no' a la amnistía si no hay garantías para los investigados por terrorismo y alta traición

27/09/2023 La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Miriam Noguera (2i), la diputada de Junts, Pilar Calvo (2d), y el diputado Eduard Pujol (1d), a su llegada a la segunda sesión del debate de investidura del líder del Partido Popular, en el Congreso de los Diputados, a 27 de septiembre de 2023, en Madrid (España). El presidente del PP y candidato al Gobierno se sometió ayer, 26 de septiembre, a la primera sesión de su debate de investidura en el Congreso, que duró siete horas y media y fue el primero en el que se escuchan discursos en lenguas cooficiales con el uso de pinganillos para recibir la traducción simultánea. Hoy, se vota su candidatura en 'primera vuelta', resultado que marcará el pleno previsto para celebrarse en 488 horas, el viernes, 29 de septiembre, en caso de Feijóo no logre la mayoría absoluta (176 diputados) que se requiere en el primer intento. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press

Junts avisa que "no podrá votar a favor de la ley de amnistía" si no da garantías a los investigados por terrorismo y alta traición en los casos de Tsunami y Volhov, han informado fuentes de la formación a Europa Press. La ejecutiva del partido está reunida este martes por la mañana de forma telemática para hacer seguimiento de las negociaciones con el PSOE, que aseguran que continúan abiertas. El pleno del Congreso llevará a votación esta misma tarde la proposición de ley de amnistía, y en el caso que no supere esta votación, la ley volvería a la Comisión de Justicia. Según las mismas fuentes, la propuesta de ley que se votará no garantiza que la amnistía "incluya a todo el mundo y sea de aplicación inmediata". "Sobre todo vista la deriva de distintos estamentos judiciales para boicotear la ley y dejar a muchos independentistas fuera", y han añadido que, si no se aceptan los cambios que proponen, no podrán votar a favor de la ley.