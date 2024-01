(AMP) Feijóo acusa al PSOE de seguir con su ataque a los jueces por la amnistía: "Lo que está ocurriendo nos avergüenza"

30/01/2024 El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (i) y el presidente del Partido Popular del País Vasco, Javier de Andrés Guerra (d), a su llegada a un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 30 de enero de 2024, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido duramente este martes contra el Gobierno y el PSOE por "continuar con intensidad la persecución de los jueces" por sus decisiones judiciales mientras se tramita la Ley de Amnistía, una norma que ha calificado como "el mayor atropello a la dignidad, igualdad y separación de poderes en una democracia occidental". Es más, ha dicho que esa ley "ampara los contactos de los independentistas con una potencia agresora como Rusia". "En el fondo lo que está ocurriendo en nuestro país nos avergüenza", ha proclamado Feijóo en la presentación de la conferencia del presidente del PP vasco y candidato a Lehendakari, Javier de Andrés, organizado por Nueva Economía Fórum, al que ha asistido el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte. Después de que el juez Manuel García-Castellón haya decidido prorrogar el 'caso Tsunami' y el juez Joaquín Aguirre haya reactivado la investigación de la trama rusa del 'procés', Feijóo ha denunciado que el PSOE haya decidido impulsar "la persecución de los jueces" en esta legislatura, algo que "que no sólo no se interrumpe, sino que continúa con intensidad", "incluso en sede parlamentaria". UN PASO MÁS EN LA "DEGRADACIÓN DE LA POLITICA Y LAS INSTITUCIONES" El jefe de la oposición ha resaltado que la Ley de Amnistía es un paso más en el proceso "dedegradación" de la política y las instituciones que ha emprendido el PSOE, que, según ha destacado, "fue partido de Estado". Dicho esto, ha rechazado este "espectáculo cotidiano de degradación de las instituciones democráticas, inseguridad jurídica y de burla a la palabra dada", algo que, a su juicio, "tiene consecuencias". "No nos cuesta solo en humillaciones a los españoles, en desigualdad, en desconfianza, en polarización, en tensión, en cabreo. Nos cuesta además en desarrollo, en crecimiento", ha enfatizado. Feijóo, que esta tarde subirá a la tribuna de oradores del Congreso para defender la posición del PP contra la Ley de Amnistía, ha destacado que por primera vez "se va a conceder a los delincuentes el privilegio de escribir las leyes y amnistiarse a sí mismos". El líder del PP ha subrayado que se trata de una ley "sin precedentes en democracia", que "nunca" debió llegar al Congreso e "impensable en cualquier país" de nuestro entorno, dado que está hecha "a la medida de un prófugo en un chalet de Waterloo y negociada fuera de España". "Es una ley que implica que hay un terrorismo bueno y un terrorismo malo; es una ley que ampara los contactos de los independentistas con una potencia agresora, Rusia; y es una ley, en definitiva, que no es ley, sino privilegio, porque la ley nunca puede hacerse en beneficio particular", ha aseverado. ENUMERA LOS "HITOS" DEL GOBIERNO EN ESTOS DOS MESES A renglón seguido, ha enumerado algunos "hitos importantes" de estos dos meses de Gobierno de Pedro Sánchez, como "entregar la Alcaldía de Pamplona a Bildu", "convertir las lenguas del Estado en una moneda de cambio para quienes quieren prohibir el uso del español en un ámbito territorial de España" o "perdonar una deuda" a la Generalitat de Cataluña. También ha citado entre esos "hitos", "perseguir" a los jueces, "pactar la figura de un mediador internacional experto en guerrillas", "abrirse a trocear la política migratoria en 17 distintas", "coaccionar la libertad de movimiento de las empresas" o "insultar a millones de españoles en los medios de comunicación", en alusión a las palabras de Sánchez hablando de "fachosfera". Tras asegurar que es "imposible dar abasto a registrar todos los escándalos de este desgobierno" de Sánchez, Feijóo ha citado como uno de los "hitos" más importantes la ley de amnistía, que ha calificado como "el mayor atropello a la dignidad y a la igualdad y a la separación de poderes en una democracia occidental". LO QUE SUCEDE EN ESPAÑA "EMPIEZA A SER PATÉTICO" Pocas horas antes de que el Pleno del Congreso acoja el debate de la Ley de Amnistía, Feijóo ha afirmado que se están produciendo "chantajes" y "artimañas" que les "avergüenzan". "Lo que sucede en España ya no es que sea preocupante, es que realmente empieza a ser patético", ha aseverado. Feijóo ha asegurado que frente a esa España de "desigualdad, de imposición de privilegios y de muros" de Sánchez se necesita la alternativa que representa el PP, que trabaja para ser "útil a los españoles" presentando propuestas como una EBAU común en el curso 2025 en las CCAA gobernadas por el PP.