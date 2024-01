Álex González habla de sus ex en la inauguración de su nuevo negocio

30/01/2024 Alex González en la inauguración de 'Rhudo'. Intérprete, influencer y ahora también empresario en el mundo de la restauración. Álex González está imparable y no deja de sorprendernos con sus numerosas facetas en las que convierte en oro todo lo que toca. Este nuevo negocio no es otro que 'Rhudo', está llamado a ser el local de moda en la noche madrileña y como no podía ser de otra manera, el actor ha sido uno de los anfitriones en la inauguración del mismo junto con sus socios, Miguel Ángel Silvestre, Antoine Grizmann, Marcos Llorente y el chef Paco Roncero. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

Aprovechando la apertura del lugar, Álex ha tenido tiempo no sólo de desvelar que también tiene mano en la cocina, sino de hablar de algunos de los amores que han pasado por su vida y que se encuentran de plena actualidad. Empezando por Chenoa, cuya relación hizo oficial en la noche de los Goya del año 2006 y que hace unos días declaraba que esa gala fue el principio del fin de su historia de amor. Extrañado por esta anécdota, ha roto una lanza a favor de la cantante: "sé que Laura es muy discreta y me extraña que 19 años después hable de algo así". Aquella edición de la fiesta del cine español fue muy especial para Álex: iba acompañado de Chenoa y además estaba nominado en la categoría de actor revelación por su interpretación en la película 'Segundo asalto', pero parece que no fueron razones suficientes como para recordarla: "realmente no me acuerdo ese día, y mira que tengo buena memoria". Álex ha hecho gala de su caballerosidad y ha respondido con la discreción que le caracteriza: "Al pasado no hay que mirar, y cuando es tan pasado, 19 años, yo me quedo con lo bueno y realmente es que no me acuerdo ese día". De una forma similar ha respondido cuando se le ha preguntado por María Pedraza y su actual relación con el también actor, Jason Fernández. "Yo me alegro por supuesto", ha comentado sin querer ahondar más en su respuesta. Sin querer confirmar si él tiene el corazón ocupado, Álex González sí ha dejado claro que no descarta pasar por el altar y tener hijos: "me gusta construir y supongo que casarse es un paso más de construir"