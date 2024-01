VÍDEO: Ayuso: "La F1 es un ejemplo de que la región también está de moda en el deporte"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que sigue "esperando" a que algún miembro del Gobierno de España se alegre "de que la Fórmula 1 llegue a Madrid", y ha explicado que solo el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se ha pronunciado por la concesión de un Gran Premio a la capital española. "La semana pasada, cuando comenzó FITUR, hablé con el ministro de Industria y Turismo y le agradecí que tuviese unas palabras previamente acerca de la llegada de la Fórmula 1 a Madrid, pero eso es todo", señaló a su llegada a la VIII Gala Anual de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) en El Beatriz Madrid Auditorio, donde se entregarán los premios del año 2023. La semana pasada, tras confirmarse que Madrid albergará un Gran Premio de Fórmula 1 a partir de 2026, Ayuso aseguró que cada vez que alguien del Gobierno se alegrase "públicamente" de que el 'Gran Circo' llegase a la capital tendría "dos entradas", "cuatro" si lo hace en redes sociales. "Estoy esperando. En cuanto miembros del Gobierno se alegren por el hecho de que la Fórmula 1 llegue a Madrid, ahí tendrán sus entradas", reiteró, además de negar que haya comentado la concesión con los pilotos españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso. "No he hablado con los pilotos", finalizó. Posteriormente, en su discurso de clausura de la gala, recordó que la llegada de la F-1 es "un buen ejemplo" de que la región "también está de moda en el deporte" y que es "una comunidad que atrae al talento y que solo ambiciona mejorar y crecer al servicio de todos, sin importar de dónde viene cada uno". La mandataria remarcó que el de Madrid "va a ser el primer Gran Premio que se desarrolle en una capital europea" y que va a contar con "el circuito mejor conectado por transporte público de toda la competición, a escasos metros y minutos del centro de Madrid" y cerca de "unas instalaciones únicas" como el aeropuerto y el hospital Zendal. "Y yo creo que lo mejor de todo es que Madrid no tiene que inventar nada que sea flor de un día, que una vez que pase la competición eso muera. Lo que va a hacer la Fórmula 1 es potenciar todo lo que ya tenemos, esa oferta cultural, el ser la región con la mejor vida nocturna del mundo, que eso es muy importante, gastronomía, oferta cultural, hotelera y además al servicio de España, porque eso es Madrid, una región al servicio de las demás y por tanto va a dar la oportunidad de que todos crezcamos con nuestra Fórmula 1", añadió Díaz Ayuso. En este sentido, apuntó que durante la visita de Stefano Domenicali, CEO de la F-1, este se "sorprendió" de que se cruzasen con tal "cantidad de gente" en el recorrido hasta IFEMA que estaba "tan contenta y con ilusión". "Dije que parecían hechos de encargo, pero es verdad que el ambiente era espectacular y es que es como afrontamos las cosas aquí, con bravura, con ganas, con gracia y eso es algo que enamora al mundo entero", subrayó. "Todo esto creo que nos ha dado la suerte de acoger la Fórmula 1, pero quién sabe en el futuro cuántos eventos más. Y demuestra que cuando todos nos ponemos a una, creamos una sociedad imbatible. Y eso es Madrid, sinónimo de prosperidad, de esfuerzo, de coraje", sentenció al respecto Díaz Ayuso. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/deportes/837617/1/ayuso-f1-ejemplo-region-tambien-moda-deporte TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06