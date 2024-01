Varios ministros israelíes pide reestablecer asentamientos de colonos en la Franja de Gaza

15/04/2023 April 15, 2023, Netanya, Israel: Israeli Minister of National security Itamar Ben-Gvir speaks during a pro reform demonstration in Netanya north of Tel Aviv. Hundreds of thousands of people rallied for the 15th straight week Saturday against Netanyahu's coalition judicial overhaul plans, a day after leading ratings agency Moody's downgraded Israel's economic outlook from positive to stable amid the coalition's highly controversial proposals to shackle the judiciary. POLITICA Europa Press/Contacto/Eyal Warshavsky

Varios ministros de Israel y 15 diputados de la Knesset han acudido este domingo a una conferencia en la ciudad de Jerusalén para pedir el restablecimiento de asentamientos de colonos en la Franja de Gaza, que fueron desmantelados en 2005 con la retirada de Israel del enclave palestino. "Debemos completar lo que dice la Torá, 'heredarás a los habitantes de la región para que no se conviertan en espinas en tu costado', debemos animarles a marcharse. Me dirijo a usted, primer ministro, Benjamin Netanyahu (...), este es el momento de volver a casa, de construir asentamientos y de dar pena de muerte para los terroristas", ha declarado durante la conferencia el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir. Asimismo, ha instado a "animar" a los palestinos para abandonar la Franja de Gaza de forma "voluntaria" como respuesta a las "atrocidades" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) del 7 de octubre, y ha recordado que tanto él como otras figuras políticas ya advirtieron en 2005 que la retirada del territorio supondría una "aumento de actos terroristas" desde allí, según ha publicado el diario 'The Times of Israel'. Al evento, cuyos asistentes han rondado las 5.000 personas, también han acudido el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich; el ministro de Cultura, Miki Zohar; el ministro de Turismo, Haim Katz; la ministra de Medio Ambiente, Idit Silman; la ministra de Igualdad Social, May Golan; el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi; y el ministro de Diáspora y Lucha Contra el Antisemitismo israelí; Amichai Chikli, entre otros.