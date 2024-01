Stubb y Haavisto se enfrentarán en segunda vuelta por la Presidencia de Finlandia

21/01/2024 January 21, 2024, Helsinki, Uusimaa, Finland: Pavilions of the election campaign of presidential candidates Jussi Halla - aho and Alexander Stubb, seen along the street. The presidential elections in Finland will take place on January 28, 2024. The election campaign of presidential candidates is in full swing. POLITICA Europa Press/Contacto/Takimoto Marina

El ex primer ministro conservador Alexander Stubb y el ex ministro de Exteriores y líder ecologista Pekka Haavisto se enfrentarán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 11 de febrero tras ser los candidatos más votados en los comicios de este domingo. En concreto, Stubb, líder del Partido de la Coalición Nacional, ha logrado un 27,3 por ciento de los votos, mientras que Haavisto, candidato independiente, ha obtenido un 25,1 por ciento de los votos, según datos oficiales del Ministerio de Justicia finlandés una vez escrutado el 82,8 por ciento de los votos. Por detrás de ellos queda el ultranacionalista Jussi Halla-aho, quien ha obtenido un 18,7 por ciento de los votos, y el independiente Olli Rehn (15,8 por ciento). Ningún otro candiato ha superado el 5 por ciento de votos. Cabe destacar que se ha registrado una participación récord del 44,5 por ciento en el voto anticipado. El vencedor de los comicios relevará en el cargo próximo 1 de marzo al presidente Sauli Niinisto, quien no se presenta porque ya ha agotado el número de mandatos constitucionales. El presidente de Finlandia, encargado de dirigir las políticas de exteriores y de seguridad, también ejerce como comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa de Finlandia. En el contexto de la guerra en el este de Europa, el nuevo jefe de Estado se enfrentará a una situación anómala para el país nórdico. Con la invasión rusa de Ucrania, Finlandia inició el camino hacia la adhesión a la Alianza Atlántica, abandonando así una histórica neutralidad a nivel internacional. En abril se convirtió en el miembro número 31 de la OTAN.