Ricky Rubio se incorpora a los entrenamientos del Barça

El jugador internacional español Ricky Rubio se entrenará con el Barça "sin compromiso" y como parte de la recta final de su recuperación para, de la mano del cuerpo técnico y de los jugadores 'culers', ponerse a punto para un posible regreso a las pistas lejos de la NBA, ya que puso punto final a su aventura americana días atrás. "Ricky Rubio se entrenará con el Barça de baloncesto a partir de este martes. Así lo ha comunicado el propio jugador, informando que 'ha llegado el momento de entrar en la fase final de mi recuperación'", señaló el club blaugrana en un comunicado. El base decidió el verano de 2023 detener temporalmente su carrera profesional por salud mental y, el 4 de enero de este año, anunció en un comunicado que daba por terminada su etapa en la NBA una vez se desvinculó contractualmente con los Cleveland Cavaliers, su último equipo. Ahora, el de El Masnou asegura que se ve "con ganas y fuerzas" para entrenar de nuevo y pidió al Barça, su exequipo, poder hacerlo con la dinámica del primer equipo, del que fue jugador entre 2009 y 2011 y con quien ganó la Euroliga de París 2010, la segunda y última de la entidad. "Muy buenas a todas. Quería comunicaros desde estas líneas que ha llegado el momento de entrar en la fase final de mi recuperación. Llevo unas semanas dándole vueltas y, tras otras tantas trabajando mente y cuerpo, me veo con ganas y fuerzas de ver cómo reacciono con un balón en mis manos", aseguró Ricky Rubio en un comunicado. De momento, ese balón lo cogerá únicamente en los entrenamientos, a las 'órdenes' de un Roger Grimau que fue su compañero y capitán en su etapa blaugrana. Este mismo martes ya participará en el entrenamiento previo del equipo al importante encuentro Barça - Virtus Segafredo Bologna de la Euroliga. "Mi siguiente paso ha sido pedir al FC Barcelona si podría, sin ningún compromiso y sin interrumpir sus planes de temporada, entrenar con ellos. Agradecer de antemano su ayuda y comprensión con mi situación. Finalmente, quería dar las gracias a todas las personas que me han mostrado su respeto y apoyo a lo largo de este proceso, así como agradecer también el respeto a mi privacidad en este camino", aportó Ricky Rubio. En los dos cursos en 'Can Barça', Ricky Rubio conquistó seis títulos --dos Supercopas, dos Copas del Rey, una Liga ACB y una Euroliga--. De ese equipo que logró el segundo trofeo continental en París, ahora coincidirá además de con Roger Grimau con el actual manager Juan Carlos Navarro y con el entrenador ayudante Víctor Sada. En total, en el Barça disputó 140 partidos oficiales (84 de ACB, 42 de Euroliga, 6 de Copa del Rey, 4 de Supercopa y 4 de Liga Catalana). Formado en las categorías inferiores de la 'Penya', debutando con el Joventut en la acb, tras su paso por el Barça se fue a la NBA, donde disputó 712 partidos en 12 temporadas entre Minnesota Timberwolves, Utah Jazz, Phoenix Suns y Cleveland Cavaliers pese a sufrir dos importantes lesiones de rodilla, en 2012 y 2021. Debutó con la selección absoluta en los Juegos Olímpicos de Pekín (medalla de plata). Desde entonces, ha disputado 157 partidos internacionales, siendo el MVP del Mundial ganado el 2019. En total, ha conseguido siete medallas: oro en los Europeos de 2009 y de 2011, oro en el Mundial de 2019, plata en los Juegos Olímpicos de 2008 en Pekín y bronce en los Europeos 2013 y 2017 y en los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro.