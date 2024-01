Nieves Herrero defiende a la baronesa Thyssen: "Ella siempre está pensando en tres"

29/01/2024 La periodista Nieves Herrero posa durante el photocall previo a la gala de 'Las Top 100 Mujeres Líderes de España', en el Teatro Real de Madrid.. Hace apenas unos días veíamos a Tita Cervera dar un paso adelante y aparecer en 'Espejo Público' para contar cómo se encuentra actualmente y desvelar algunas incógnitas respecto a qué pasará con la herencia familiar. La baronesa Thyssen desvelaba que su sucesora sería una mujer muy preparada, descartando a su hijo Borja como receptor. Esta afirmación no se ha pasado por alto y una amiga de la baronesa ha querido dar su opinión. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Hace apenas unos días veíamos a Tita Cervera dar un paso adelante y aparecer en 'Espejo Público' para contar cómo se encuentra actualmente y desvelar algunas incógnitas respecto a qué pasará con la herencia familiar. La baronesa Thyssen desvelaba que su sucesora sería una mujer muy preparada, descartando a su hijo Borja como receptor. Esta afirmación no se ha pasado por alto y una amiga de la baronesa ha querido dar su opinión. Nieves Herrero acudía a la gala de 'Las Top 100 Mujeres Líderes de España' y aprovechaba la ocasión para hablar sobre el tema. Sin pensarlo dos veces, salía a defender a la coleccionista, negando que haya dejado a Borja Thyssen en un segundo lugar con esta decisión: "no ha habido cambio, ha habido un reconocimiento con su legado, Carmen Thyssen con su hija. Ella siempre está pensando en tres, no en uno ni dos, en los tres, lo tengo clarísimo. No va a perjudicar a un hijo por favorecer a otro, ella piensa siempre en el número tres y me parece muy bien" aseguraba. También quiso recordar que Borja está muy presente en las labores de la Fundación y aprovechó para defender a la joven Carmen como la mejor candidata a depositaria del legado familiar: "yo creo que no ha habido tanto cambio, su hijo sigue en la fundación junto con Francesca, ella y el ministro de cultura. Ahí está su hijo, pero el legado Carmen Thyssen tiene que tener un nombre femenino y Carmen hija se está preparando desde que era una niña, le encantan los números, es una persona muy válida, además le encanta ser gestora ¿quién mejor que ella? Sabina es más el mundo de la cultura, más artista y en cambio Carmen es mucho más, en ese sentido, lideresa. Lo que ha cambiado es que ella está pensando constantemente en sus hijos, en su futuro, en dejar las cosas organizadas". Para terminar, quiso aclarar que últimamente no ha tenido mucha comunicación con la baronesa, aunque rápidamente aclaraba que no se debe a una mala relación o alguna tensión entre ellas. A través de su entorno más cercano, está al tanto de su situación e incluso, ha recibido sus visitas en varias de las presentaciones de su libro.