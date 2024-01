Mikel Arteta, "muy disgustado" por los rumores que le sitúan en el Barça: "Son noticias falsas"

FILED - 29 January 2024, United Kingdom, London: Arsenal Manager Mikel Arteta pictured during the English Premier League soccer match between Fulham and Arsenal at Craven Cottage. Photo: Steven Paston/PA Wire/dpa

El entrenador del Arsenal, el español Mikel Arteta, ha asegurado que las noticias que le sitúan en el FC Barcelona la próxima temporada son "falsas", y ha reconocido que está "muy disgustado" por los rumores, además de reiterar que está "en el lugar adecuado". "¿Quién, yo?", declaró en rueda de prensa cuando se le preguntó si dejará el club 'gunner' en verano para sustituir a Xavi Hernández en el banquillo del conjunto azulgrana. "Son noticias totalmente falsas. Lo que se publicó no sé de dónde viene y es totalmente falso, estoy muy disgustado por ello", continuó. Además, recalcó que se debe ser "prudente" cuando se ofrecen informaciones "personales". "No puedo creerlo. No sé de dónde viene, no tiene ninguna fuente, no tiene nada. Creo que hay que ser muy prudente cuando se habla de cosas personales, por decirlo de la manera en que se dijo ayer. Entiendo que estamos en esta industria, pero no creo que nadie se merezca escuchar noticias así. Yo siempre he sido muy sincero y siempre he dicho todo lo contrario", apuntó. Arteta, que pasó por la cantera culé pero no llegó a debutar con el primer equipo, recalcó que ahora mismo está "en el lugar adecuado". "Estoy con la gente adecuada. Me siento muy bien. Y, como he dicho muchas veces, estoy inmerso en un hermoso viaje con este club de fútbol, con estos jugadores, este personal, nuestra gente", indicó. "Todavía queda mucho por hacer aquí. Todos compartimos esa ambición y también se puede sentir que queremos más, que no estamos satisfechos y que el club quiere dar otro empujón y llegar a otro nivel. Aquí es donde estamos. Necesitamos a todo el mundo a bordo para conseguirlo y yo, desde luego, estoy a bordo", finalizó.