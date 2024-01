Mari Ángeles Grajal se enfrenta a las últimas declaraciones de Gabriela Ostos

29/01/2024 Mari Ángeles Grajal EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

En una reciente entrevista en el programa 'Fiesta', Gabriela Ostos volvió a hablar de los conflictos familiares que le envuelven al revelar nuevos detalles sobre la disputa por las pertenencias de su difunto padre, Jaime Ostos. Según ella, esta complicada situación se debe a una mala comprensión originada por la existencia de dos familias por parte de su padre. En estas declaraciones, Gabriela negó culpar a Mari Ángeles Grajal - última esposa y viuda de Jaime Ostos - por los malentendidos, aunque sugiere que fue su padre quien contribuyó a generar esta situación: "Mi padre creo que ha ayudado a que ella tenga animadversión hacía nosotros". Además, destacó que la actitud de su hermano Jacobo, como tatuarse y pintarse las uñas, era difícil de entender para su padre, quien siempre lo comparaba con sus hermanos mayores. Una polémica que ha crecido por culpa de las posesiones familiares, ya que Gabriela afirma que Jacobo mintió al insinuar que ella se llevó lo que quiso de la casa. Es por ello que no dudó en desafiar a su hermano a presentar la factura de lo que ha pagado, mientras expone que tan solo ha reclamado cuatro cosas sin recibir ninguna. Ante esta situación, Mari Ángeles Grajal ha optado por el silencio y ha evitado comentar las nuevas acusaciones de Gabriela. En cuanto al anuncio de boda de su hijo Jacobo, la médico también prefiere no hacer comentarios al respecto. La tensión familiar parece no tener fin, con la posibilidad de acciones legales de por medio y continuando con la disputa por las pertenencias de Jaime Ostos.