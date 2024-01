Machado mantiene su campaña presidencial pese a la inhabilitación

23/01/2024 January 23, 2024: Caracas, Venezuela: Candidate MARIA CORINA MACHADO, leader of the Venezuelan opposition, at Plaza Belgica in Altamira, in Caracas. POLITICA Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta

La candidata presidencial de la oposición venezolana, María Corina Machado, ha manifestado este lunes su intención de mantener su campaña y su candidatura a pesar de la inhabilitación dictada el pasado 26 de enero por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por corrupción, despojo de empresas públicas o robo de oro. Además ha acusado al Gobierno del presidente Nicolás Maduro de incumplir el Acuerdo de Barbados. "Vamos a derrotar a Maduro en elecciones presidenciales y lo vamos a hacer juntos. Lo dijimos antes de la primaria, lo repetimos hoy: Maduro no va a escoger al candidato de la gente porque la gente ya escogió a su candidato", ha declarado Machado durante un acto político en Caracas. En cuanto a la sentencia de inhabilitación, ha dicho "quiero ser muy clara: no se puede llamar sentencia, ni siquiera es un decisión arbitraria, esto se llama delincuencia judicial". "Si ellos creen que declararon inhabilitación, que lo sepan bien: el 26 de enero declararon el fin de esta tiranía porque la gente está clara y no se dejará arrebatar lo que fue su mandato", ha espetado. "Es el peor error que han cometido hasta el día de hoy y sella la derrota de este sistema", ha subrayado. La dirigente opositora ha recordado que fue ella la que ganó las primarias del 22 de octubre. "Los venezolanos votaron por mí. Nosotros vamos a derrotar a Nicolás Maduro y ellos lo saben. Porque el origen de nuestro poder viene de la convicción de una nación de gente noble y buena, de un país que quiere vivir unido como nación, con dignidad, con respeto y solidaridad. Y eso es lo que significa hasta el final", ha apostillado. Machado ha advertido además que las autoridades han intentado mediante torturas obligar a oficiales en activo y retirados a vincularla a supuestos planes de asesinato contra Maduro. Por otra parte, la candidata ha destacado que la alianza ciudadana GANA que la respalda aglutina a "todos los partidos políticos democráticos que quieren un cambio político para el país", así como a ciudadanos, organizaciones sociales, comunitarias, gremios, estudiantes y organizaciones de distintos credos religiosos. ACUERDO DE BARBADOS Machado, coordinadora nacional del partido Vente Venezuela, ha señalado al Gobierno por incumplir el Acuerdo de Barbados al impedir que se postule como candidata y perseguir a la oposición. Pese a ello, ha subrayado que no abandonarán las negociaciones porque las reconoce como un proceso necesario para el cambio político y la transición pacífica. "En este proceso incumplieron su palabra, cambiaron funcionarios, se han llevado a nuestra gente presa, nos han vandalizado nuestra sede, amenazan a quienes nos contratan servicios, violaron los procedimientos, han inventado documentos y emitieron una decisión" judicial sobre su inhabilitación, ha argumentado. "Ellos se están burlando del acuerdo de Barbados y de todos los que formaron parte de este acuerdo, pero además con el cinismo infinito de que ellos violan el acuerdo y pretenden culpar a las otras partes. Con esta decisión grotesca del 26 de enero pasado, el régimen arrastra a todos esos magistrados a una sentencia que van a recordar toda su vida y no solo los magistrados, nosotros también", ha apuntado. Además ha apelado a la comunidad internacional para "que sumen sus fuerzas y acciones concretas para garantizar que nosotros tendremos unas elecciones limpias, libres y competitivas y que se le ponga la fecha ya a este proceso electoral con las condiciones y la candidatura que el pueblo eligió. Vamos a ganar y ellos que se preparen para perder", ha remachado.